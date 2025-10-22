台中疑非洲豬瘟 屏東縣長周春米：啟動跨局處十大應變措施

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台中出現國內首例疑非洲豬瘟案例，屏東縣也是全台養豬大縣之一，屏東縣長周春米今說，立即指示跨局處啟動十大應變措施，全力防堵非洲豬瘟入侵。記者劉學聖／攝影
台中出現國內首例疑非洲豬瘟案例，屏東縣也是全台養豬大縣之一，屏東縣長周春米今說，立即指示跨局處啟動十大應變措施，全力防堵非洲豬瘟入侵。

農業部宣布禁用廚餘，廚餘後續處理，周春米說，配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即日啟動聯合稽查，環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集的廚餘，管制期間暫送掩埋場堆肥處理。

周春米今在臉書發文宣布屏東縣面對台中疑出現非洲豬瘟，啟動十大應變措施：

1、啟動全縣養豬場疫情調查，加強高風險公共區域消毒，即時防堵疫情。

2、加強養豬場監測，透過公所、產業團體發放防疫消毒水。

3、請各養豬產業團體落實豬場生物安全管制，及屏東縣獸醫師公會獸醫師契約場疫情通報。

4、肉品市場與屠宰場運輸車輛GPS稽查及每日消毒，縣府派員查核。

5、配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即日啟動聯合稽查。

6、成立化製集運車管制及消毒站，並公告管制期間禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理。

7、加強監督化製場進出車輛及人員清洗及消毒，與採樣監測及異常死亡量通報。

8、配合中央監控豬肉供給調節機制，維持市場穩定。

9、環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集的廚餘，管制期間暫送掩埋場堆肥處理。

10、教育處請各校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源有無涉及案發畜牧場，啟動因應備案。

周春米表示，農業部強調非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，沒有「豬傳人」風險，請民眾不用恐慌。

非洲豬瘟

