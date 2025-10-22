台中斃死豬疑非洲豬瘟國內的大成 卜蜂等股價開低走高

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部已宣布今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬，國內的大成（1210）、卜蜂（1215）等今早一度股價開低後，市場認為豬肉減量後，會增加雞肉等肉品，盤中大成、卜蜂突然出現買盤股價急漲。

目前事件還在等待農委會調查，國內的卜蜂、大成，大部份的豬隻都採水濂式飼養，隔離跟外面的接觸。大成今天股價一度走低，來到50.6、盤中買盤追進，大漲到56元，漲幅達8%；卜蜂最低時重挫到129.5元，重挫4%，盤中又拉到高來到140元，最大漲幅3.7%。

國內的飼養業者今天早上接到這個消息都相當沮喪，台灣的產業很成熟，過去7年對肉品的管制都非常注重，國內一直不是非洲豬瘟的國家，目前禁運五天，避免交叉感式，希望是個案；不然對於國內產業會造成衝擊，如果災情擴大台灣會成為非洲豬瘟疫區，短期內國內的肉品需求也會造成衝擊，肉價勢必會跟著上漲。

卜蜂除了水濂飼養，對於廠區內的人員要求更嚴格，飼養區內不吃任何豬肉及豬肉加工品，就是避免減少影響各式影響，人員、車輛進出要消毒；目前豬隻的飼養都是以小場制來飼養，每個廠區約飼養約千頭豬，希望這個事件僅是個案，如果是個案影響會比較小。

對於國內肉品市場的影響，短時間內民眾或許會恐慌，非洲豬瘟已經知道只要生食就不會豬傳人，未來持續觀察事件變化。