快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

台中斃死豬疑非洲豬瘟國內的大成 卜蜂等股價開低走高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部已宣布今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬，國內的大成（1210）、卜蜂（1215）等今早一度股價開低後，市場認為豬肉減量後，會增加雞肉等肉品，盤中大成、卜蜂突然出現買盤股價急漲。

目前事件還在等待農委會調查，國內的卜蜂、大成，大部份的豬隻都採水濂式飼養，隔離跟外面的接觸。大成今天股價一度走低，來到50.6、盤中買盤追進，大漲到56元，漲幅達8%；卜蜂最低時重挫到129.5元，重挫4%，盤中又拉到高來到140元，最大漲幅3.7%。

國內的飼養業者今天早上接到這個消息都相當沮喪，台灣的產業很成熟，過去7年對肉品的管制都非常注重，國內一直不是非洲豬瘟的國家，目前禁運五天，避免交叉感式，希望是個案；不然對於國內產業會造成衝擊，如果災情擴大台灣會成為非洲豬瘟疫區，短期內國內的肉品需求也會造成衝擊，肉價勢必會跟著上漲。

卜蜂除了水濂飼養，對於廠區內的人員要求更嚴格，飼養區內不吃任何豬肉及豬肉加工品，就是避免減少影響各式影響，人員、車輛進出要消毒；目前豬隻的飼養都是以小場制來飼養，每個廠區約飼養約千頭豬，希望這個事件僅是個案，如果是個案影響會比較小。

對於國內肉品市場的影響，短時間內民眾或許會恐慌，非洲豬瘟已經知道只要生食就不會豬傳人，未來持續觀察事件變化。

非洲豬瘟

延伸閱讀

專家：非洲豬瘟非人畜共通 豬肉徹底煮熟再吃

台中養豬場疑似非洲豬瘟 關務署持續加強查緝

台中養豬場疑非洲豬瘟撲殺195頭 中市府：啟動4大防疫措施

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。