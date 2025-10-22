快訊

影／台灣爆非洲豬瘟 黃偉哲稱「幾乎是毀滅性」要全力備戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣確診首例非洲豬瘟病例，由「非疫區」轉為「疫區」，台南市長黃偉哲今天偕同農業局召開緊急記者會，指是「毀滅性的消息」，但強調市府會與中央合作採應變策略。記者吳淑玲／攝影
台中市梧棲區一處養豬場疑似爆發非洲豬瘟，全國啟動防疫機制，台南市長黃偉哲今天上午偕同農業局召開緊急記者會，指「對產業幾乎是毀滅性打擊」，不僅是豬農的晴天霹靂，也會對消費者權益造成重大衝擊；黃偉哲說，「必須做最壞的打算，但也要採取最嚴密、最有效的防疫措施，力求阻止疫情擴散。」

黃偉哲強調，台南養豬頭數58萬規模全台第四，要提前因應，宣布從第二備金提撥一千萬元做為緊急應變金，一方面加強宣導，同時全面禁用廚餘養豬。強調「台南準備好了」，相關因應，包括防疫、養豬產業及下游餐廳消費端等都要全盤規畫。20年前口蹄疫不只影響每年200億的產值，還有餐廳業者和豬肉消費都要配合中央。

黃偉哲指出，非洲豬瘟的傳染力極強，中國大陸疫情爆發後即無法有效遏止，台灣地理規模更小，防疫挑戰更為艱鉅。他強調行政院長蘇貞昌任內在台南市有做演習，會全力來執行。

針對疫情源頭，黃偉哲表示雖無法揣測，但不排除是有人自疫區攜帶豬肉製品入境所致。他批「過去邊境查獲多起違規攜帶豬肉製品的案件，甚至檢出活病毒，顯示非洲豬瘟的感染力極為驚人。」但他呼籲國人切勿再攜帶豬肉製品入境，以免危害整個台灣豬肉產業。

在防疫應對方面，市府會與養豬協會密切合作，呼籲全力配合防堵疫情擴散，農業局將盡速與養豬戶溝通，協助其強化門禁管制、病死豬檢測與防疫演練。

針對餐廳與業者未來豬肉從那裡來，市府會配合中央來因應；另確保病死豬不流入飼料產業。黃偉哲指出，「病死豬應進入焚化爐高溫處理，或透過發酵製成肥料，必要時進行粉化處理，絕不可再進入食物鏈。」

因應可能爆發的豬隻疫病，台南市政府農業局長李芳林說，將召開防疫應變會議，針對豬隻運送管制、病死豬處理能力及養豬戶支援措施進行全面盤點與模擬演練，期望在疫情發生時能迅速應對，降低產業損失。

農業局長李芳林表示，中央已下令「五天內不得任意移動豬隻」，將立即聯合交通局與警察局加強路面監控，嚴格管制豬隻運送行為。

若爆發疫情，農業局指出，小型養豬場具備就地掩埋病死豬的能力，但若面臨大規模撲殺，現有資源恐難以應付。台南市目前僅有一家化製廠能處理病死豬，已指示防疫處盤點鄰近縣市資源，評估是否能提供支援，並與環保局協商後續處理方式。

李芳林說，必須事先模擬各種情境，確保防疫備案完善。若無法一次性處理病死豬，將研擬分批混化處理方案，並規劃空間設施以應急。

在養豬戶溝通方面，將與養豬協會深入了解業者現況，協助其強化門禁管制、病死豬檢測及血液化驗等防疫措施。也呼籲業者提高警覺，落實防疫規範，共同守護畜牧產業安全。

台南市政府強調，防疫工作需跨局處合作，由副市長葉澤山出任召集人，並持續與中央單位保持聯繫，確保資源調度與應變效率。

台灣確診首例非洲豬瘟病例，由「非疫區」轉為「疫區」，台南市長黃偉哲今天偕同農業局召開緊急記者會，指是「毀滅性的消息」，但強調市府會與中央合作採應變策略。記者吳淑玲／攝影
非洲豬瘟

