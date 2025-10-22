非洲豬瘟疑入侵台灣 通路量販業：肉品通過檢驗可溯源

台中養豬場驗出首例疑非洲豬瘟，引發關注。全聯、家樂福與愛買均表示，所販售豬肉品來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，產品也通過政府相關檢驗及動物防疫規範，後續將依政府政策滾動調整進貨與販售來源。至於農業部下令今天起全台豬隻禁宰、禁運5天，業者也強調，將維持穩定貨量供應。

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。

農業部後續啟動7大應變作為，包括於今日前往台中成立前進應變所，並由次長杜文珍進駐；自今日12時起全台豬隻禁運禁宰（5天，視後續狀況延長）；今日起全面禁止使用廚餘養豬；進行全台各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

另外，禁運禁宰前已運出的豬售進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；並將啟動全台各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；進行產銷調節，穩定豬肉供應。

愛買量販指出，全台各門市所販售的豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。

因應今天起全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足。全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

家樂福表示，所販售台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠。因應禁宰禁運5天規定，家樂福貨量充足維持穩定供應，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。