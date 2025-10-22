快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

非洲豬瘟疑入侵台灣 通路量販業：肉品通過檢驗可溯源

中央社／ 台北22日電

台中養豬場驗出首例疑非洲豬瘟，引發關注。全聯、家樂福與愛買均表示，所販售豬肉品來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，產品也通過政府相關檢驗及動物防疫規範，後續將依政府政策滾動調整進貨與販售來源。至於農業部下令今天起全台豬隻禁宰、禁運5天，業者也強調，將維持穩定貨量供應。

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。

農業部後續啟動7大應變作為，包括於今日前往台中成立前進應變所，並由次長杜文珍進駐；自今日12時起全台豬隻禁運禁宰（5天，視後續狀況延長）；今日起全面禁止使用廚餘養豬；進行全台各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

另外，禁運禁宰前已運出的豬售進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；並將啟動全台各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；進行產銷調節，穩定豬肉供應。

愛買量販指出，全台各門市所販售的豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。

因應今天起全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足。全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

家樂福表示，所販售台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠。因應禁宰禁運5天規定，家樂福貨量充足維持穩定供應，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中養豬場疑非洲豬瘟撲殺195頭 中市府：啟動4大防疫措施

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

防堵非洲豬瘟 陳其邁要求最高規格執行防疫

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。