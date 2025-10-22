快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

聽新聞
0:00 / 0:00

台中養豬場疑非洲豬瘟撲殺195頭 中市府：啟動4大防疫措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。記者黃仲裕／攝影

台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，農業局動物保護防疫處20日主動送驗病死豬檢體，昨天接獲農業部動植物防疫檢疫署通報疑似非洲豬瘟，台中市政府啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。

台中市動保處說明，據防檢署資料，亞洲、歐洲及非洲各地區持續出現非洲豬瘟，國際疫情仍嚴峻，應持續加強宣導旅客勿攜帶或以郵寄快遞肉類產品入境。動保處也將持續針對轄內養豬場及肉品市場進行病毒監測、加強消毒。

今天中午12時起，農業部公告全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，公告全面禁止使用廚餘，禁止全國各肉品市場門禁及場內與運輸車清消作業，豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，進入肉品市場、屠宰場豬隻加強屠前屠後檢查，啟動各縣市豬場防疫電話與視訊調查，掌握豬隻健康狀態，進行產銷調節，穩定豬價措施。

動保處表示，台中市政府於農業部記者會後，即由盧秀燕市長召開台中市非洲豬瘟緊急應變小組會議，邀集市府農業局、環保局、衛生局、警察局等單位共同討論後續相關因應及精進措施。

為有效防堵疫情發生及蔓延，再次呼籲轄內養豬業者應每日自主觀察動物健康狀況，若出現疑似病徵，應立即通報，俾利及時處置，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將面臨5萬元以上100萬元以下罰鍰；也請業者務必加強場內人車管制、場區清消等生物安全工作，並確實遵行台中市「公告實施本市畜牧場暨動物拍賣交易場所、屠宰場防疫及衛生管理措施」相關規定，共同維護台中豬隻產業安全。

台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲區一處養豬場，近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，通報疑以非洲豬瘟後，在該養殖場消毒撲殺。圖／台中市農業局提供

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

防堵非洲豬瘟 陳其邁要求最高規格執行防疫

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

防非洲豬瘟 雲林抽驗全縣上千豬場盯安全管理

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。