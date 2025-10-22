聽新聞
台中養豬場疑非洲豬瘟撲殺195頭 中市府：啟動4大防疫措施
台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，農業局動物保護防疫處20日主動送驗病死豬檢體，昨天接獲農業部動植物防疫檢疫署通報疑似非洲豬瘟，台中市政府啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。
台中市動保處說明，據防檢署資料，亞洲、歐洲及非洲各地區持續出現非洲豬瘟，國際疫情仍嚴峻，應持續加強宣導旅客勿攜帶或以郵寄快遞肉類產品入境。動保處也將持續針對轄內養豬場及肉品市場進行病毒監測、加強消毒。
今天中午12時起，農業部公告全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，公告全面禁止使用廚餘，禁止全國各肉品市場門禁及場內與運輸車清消作業，豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，進入肉品市場、屠宰場豬隻加強屠前屠後檢查，啟動各縣市豬場防疫電話與視訊調查，掌握豬隻健康狀態，進行產銷調節，穩定豬價措施。
動保處表示，台中市政府於農業部記者會後，即由盧秀燕市長召開台中市非洲豬瘟緊急應變小組會議，邀集市府農業局、環保局、衛生局、警察局等單位共同討論後續相關因應及精進措施。
為有效防堵疫情發生及蔓延，再次呼籲轄內養豬業者應每日自主觀察動物健康狀況，若出現疑似病徵，應立即通報，俾利及時處置，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將面臨5萬元以上100萬元以下罰鍰；也請業者務必加強場內人車管制、場區清消等生物安全工作，並確實遵行台中市「公告實施本市畜牧場暨動物拍賣交易場所、屠宰場防疫及衛生管理措施」相關規定，共同維護台中豬隻產業安全。
