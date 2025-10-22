台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部公告，今起全面禁止廚餘養豬，所有豬肉也將暫停出口。

非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻病毒性疾病，最早於1921年在肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉約100天、冷凍豬肉約1000天、豬舍約30天、糞便室溫約11天。

今年5月，第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標之非疫區國家。然而近日卻有豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性，目前已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。