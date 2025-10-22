快訊

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部公告，今起全面禁止廚餘養豬，所有豬肉也將暫停出口。

非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻病毒性疾病，最早於1921年在肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉約100天、冷凍豬肉約1000天、豬舍約30天、糞便室溫約11天。

今年5月，第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標之非疫區國家。然而近日卻有豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性，目前已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。

農業部次長杜文珍表示，接下來5天會是疫情發展關鍵，除了前述已採取措施外，也已暫停所有我國豬肉產品出口，後續會待疫情發展再做其他考量。

農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部宣布台中梧棲1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。一早台中市動物保護防疫處人員進場消毒。記者黃仲裕／攝影
農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，預防性撲殺場內豬隻195頭，次長杜文珍（圖）將進駐台中前進指揮所防疫。記者許正宏／攝影
農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，預防性撲殺場內豬隻195頭，次長杜文珍（圖）將進駐台中前進指揮所防疫。記者許正宏／攝影

防堵非洲豬瘟 陳其邁要求最高規格執行防疫

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

防非洲豬瘟 雲林抽驗全縣上千豬場盯安全管理

疑非洲豬瘟入侵 營養午餐改菜 全國學校50萬公斤「廚餘處理才是災難」

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

