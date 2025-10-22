台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣議會今日定期會，彰化是全台養豬第三大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，議員紛紛關注縣內防疫作為。彰化縣長王惠美表示，為防堵疫情，環保局已通令各鄉鎮市公所，全面停止廚餘養豬，所有廚餘一律送往焚化爐焚燒處理。

彰化縣議員吳韋達指出，彰化養豬戶眾多，應主動盤點潛在風險，確保禁廚餘措施落實，並憂心政策執行上會出現時間差；議員莊陞漢也提醒，彰化豬肉需求高，小吃產業鏈廣泛，縣府應確保防疫措施落實查核。

彰化縣府環保局長江培根說，配合農業部防疫政策，全國暫停廚餘養豬5天，環保局已通知清運業者及各公所，熟廚餘回收後直接送焚化廠處理，防止疫情擴散。過去縣府已有相關禁用經驗，並掌握名冊，會逐一通知業者配合。

議員賴清美關心，禁用廚餘後，是否仍需分類及影響學校午餐供應。江培根回應，考量管制時段不長，仍維持生、熟廚餘分類，生廚餘作堆肥、熟廚餘焚燒處理。教育處長蔡金田也說，已通知各校配合農業部管制時間，若缺少溫體豬，可改用CAS標章冷凍豬肉或其他蛋白質食材。

中央宣布自10月22日中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況得延長，彰化縣府也透過養豬協會呼籲縣內養豬戶全力配合防疫調查，嚴禁外運豬隻。

彰化縣府表示，除全面禁止廚餘養豬外，即使是通過廚餘再利用檢核的業者也須暫停使用，並要求養豬場強化生物安全管理，落實人員、車輛與物品的進出消毒，非必要不得進入場區，如發現豬隻出現異常或疑似非洲豬瘟症狀，應立即通報防疫所處理。