養豬協會喊話全面禁廚餘養豬！ 也籲「勿恐慌」避免豬價崩盤

聯合報／ 記者林伯驊／雲林即時報導
台中梧棲區1處養豬場傳出非洲豬瘟，有養豬協會人士喊話政府全面禁止廚餘養豬。圖為雲林縣政府去年辦非洲豬瘟採樣及豬隻屍體去化生物安全操作推演觀摩的情況。圖／雲林縣政府提供
台中梧棲區1處養豬場傳出非洲豬瘟，農業部宣布今起全面禁止廚餘養豬，中午12時起全國豬隻禁運、禁宰，引發豬農推定極高可能性就是廚餘養豬所致，有養豬協會人士直言，「禁止廚餘養豬勢在必行」，也籲此為個案，消費者不必恐慌。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，爆發疑似非洲豬瘟的是養300頭場，屬小型豬農，業界經驗研判很高機率是以廚餘養殖引起，至於廚餘會有病毒，不排除是從國外帶回罐頭、吃完丟廚餘桶，「很希望大家共同維護養豬安全」。

目前國內只有雲林禁止廚餘養豬，吳英吉認為為了養豬產業好，希望全國禁廚餘養豬，然而他指出，以飼料養豬大約5個月到半年能宰殺，若用廚餘來養，飼養期間會較長大約8到10月，但形同豬隻免伙食費用，且因養較長、肉較扎實，換算起來，1隻豬養到宰殺大約吃360公斤飼料，吃廚餘和吃飼料相比，1頭豬成本恐差4、5千元。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠提出3點看法，他直言，「禁止廚餘養豬勢在必行，不要再想，就是要禁」，第2是跟台中這養豬場有接觸的車輛等，應把路線公布，就如同新冠肺炎清查足跡，才能進一步消毒來防堵擴散，第3，目前這只是個案，呼籲消費者不要恐慌，擔憂國人會開始對豬肉沒信心、不吃豬肉，反而導致豬價崩價。

非洲豬瘟

