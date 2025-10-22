養豬協會喊話全面禁廚餘養豬！ 也籲「勿恐慌」避免豬價崩盤

台中梧棲區1處養豬場傳出非洲豬瘟，農業部宣布今起全面禁止廚餘養豬，中午12時起全國豬隻禁運、禁宰，引發豬農推定極高可能性就是廚餘養豬所致，有養豬協會人士直言，「禁止廚餘養豬勢在必行」，也籲此為個案，消費者不必恐慌。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，爆發疑似非洲豬瘟的是養300頭場，屬小型豬農，業界經驗研判很高機率是以廚餘養殖引起，至於廚餘會有病毒，不排除是從國外帶回罐頭、吃完丟廚餘桶，「很希望大家共同維護養豬安全」。

目前國內只有雲林禁止廚餘養豬，吳英吉認為為了養豬產業好，希望全國禁廚餘養豬，然而他指出，以飼料養豬大約5個月到半年能宰殺，若用廚餘來養，飼養期間會較長大約8到10月，但形同豬隻免伙食費用，且因養較長、肉較扎實，換算起來，1隻豬養到宰殺大約吃360公斤飼料，吃廚餘和吃飼料相比，1頭豬成本恐差4、5千元。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠提出3點看法，他直言，「禁止廚餘養豬勢在必行，不要再想，就是要禁」，第2是跟台中這養豬場有接觸的車輛等，應把路線公布，就如同新冠肺炎清查足跡，才能進一步消毒來防堵擴散，第3，目前這只是個案，呼籲消費者不要恐慌，擔憂國人會開始對豬肉沒信心、不吃豬肉，反而導致豬價崩價。