台灣出現非洲豬瘟危機 豬農怒轟不禁廚餘：賴清德是罪魁禍首

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台灣出現非洲豬瘟危機，有豬農直指賴清德總統是罪魁禍首。聯合報系資料照
台灣出現非洲豬瘟危機，農業部繃緊神經，各地豬農今天開會討論因應對策，有豬農直指，「賴清德總統是罪魁禍首」，他在2019年擔任行政院長時認為不需禁止廚餘養豬，未全面禁止豬農使用廚餘養豬，才會導致豬瘟再次爆發，豬價恐崩盤影響豬農生計。

賴清德2019年曾邀集各地縣市政府溝通廚餘去化議題，提出7大工作方向，要求兼顧防疫與資源循環。賴指出，目前有357家環保署登錄具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無須禁止廚餘餵養；其餘1155家養豬場須在1周內申請通過環保單位檢核者，否則禁止使用廚餘餵養。

嘉義豬農說，大家都知道用廚餘養豬有疫病風險，為了整個養豬產業健全發展，許多養豬場早就改用飼料養豬，但仍有傳統養豬場為節省成本，使用廚餘養豬，2019年時任行政院長賴清德邀集各地政府開會，認為「無需禁止廚餘養豬」，未全面禁止用廚餘養豬。

嘉義豬農說，台灣豬瘟防疫實施多年，才能完成口蹄疫拔針，成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」，禁止廚餘養豬是防堵豬瘟關鍵，但就因為賴清德一句話破功，導致防疫出現缺口，釀成今天慘痛代價，現在大家急得像熱鍋上的螞蟻，無論藍綠都在罵賴清德。

非洲豬瘟

