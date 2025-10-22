台中疑非洲豬瘟 台糖：加強畜殖場人車管制及消毒

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，台糖董事長吳明昌今天表示，台糖持續加強各畜殖場人車管制與消毒，嚴禁攜帶任何食物進入畜殖區，並防範野生貓狗等，落實防疫措施。

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。

吳明昌在立法院受訪表示，台糖持續加強各畜殖養殖場人車管制與消毒，嚴禁攜帶任何食物進入畜殖區，人員一定要在固定場所用餐，餐後廚餘一定要統一收集處理，防範野生動物如像貓、狗、老鼠等生物安全防疫措施。

至於5天的禁銷禁運是否影響收入，吳明昌說，還在估算中，豬最好是120公斤的時候賣出去，差幾天或多或少會有影響。

台糖自1953年開始養豬，迄今養豬超過70年，目前國內擁有16座畜殖場，每年產銷27萬頭無瘦肉精、無藥物殘留的豬隻。雖然台糖豬肉市占率約占國內4%至5%，但擁有國內單一規模最大的豬場。