快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

台中疑非洲豬瘟 台糖：加強畜殖場人車管制及消毒

中央社／ 台北22日電

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，台糖董事長吳明昌今天表示，台糖持續加強各畜殖場人車管制與消毒，嚴禁攜帶任何食物進入畜殖區，並防範野生貓狗等，落實防疫措施。

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。

吳明昌在立法院受訪表示，台糖持續加強各畜殖養殖場人車管制與消毒，嚴禁攜帶任何食物進入畜殖區，人員一定要在固定場所用餐，餐後廚餘一定要統一收集處理，防範野生動物如像貓、狗、老鼠等生物安全防疫措施。

至於5天的禁銷禁運是否影響收入，吳明昌說，還在估算中，豬最好是120公斤的時候賣出去，差幾天或多或少會有影響。

台糖自1953年開始養豬，迄今養豬超過70年，目前國內擁有16座畜殖場，每年產銷27萬頭無瘦肉精、無藥物殘留的豬隻。雖然台糖豬肉市占率約占國內4%至5%，但擁有國內單一規模最大的豬場。

非洲豬瘟

延伸閱讀

疑非洲豬瘟入侵 營養午餐改菜 全國學校50萬公斤「廚餘處理才是災難」

台中疑現非洲豬瘟 屏東豬農憂豬價崩盤「如針扎氣球」

台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

影／台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟 養豬場已經淨空環境髒亂

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。