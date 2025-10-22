專家：非洲豬瘟非人畜共通 豬肉徹底煮熟再吃

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，引發食安憂慮。專家今天指出，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，沒有「豬傳人」風險，但建議民眾選購蓋有合格印的豬肉，且務必要完全煮熟後食用。

台中一處養豬場死亡豬隻，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部表示，今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並全面禁止使用廚餘養豬，全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海告訴中央社記者，非洲豬瘟是一種DNA病毒，主要是豬隻之間互相傳染，並不是人畜共傳的傳染病，卻會在短時間內導致豬隻大量死亡，造成嚴重經濟損失。

人若不小心吃了染非洲豬瘟的豬肉，並不會感染人類，顏宗海表示，但無論是否非洲豬瘟，豬肉本來就應該要徹底煮熟才能食用，否則可能會含有其他食源性病原體。

至於10月10日就開始出現豬隻死亡，顏宗海直言，這就是需要擔心的部分，呼籲政府嚴密監控各大養豬場、養豬戶的情況，不要讓疫情傳播出去。

衛生福利部食品藥物管理署提醒民眾，台灣經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，供消費者辨識；消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。