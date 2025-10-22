快訊

疑非洲豬瘟入侵 營養午餐改菜 全國學校50萬公斤「廚餘處理才是災難」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
農業部今早宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。圖為該養豬場的廚餘處理設備。記者黃仲裕／攝影
農業部今早宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。圖為該養豬場的廚餘處理設備。記者黃仲裕／攝影

農業部今早證實台中出現非洲豬瘟病例，今午12點起全國豬隻禁運禁宰。對此，餐盒業者指出，學校營養午餐會暫時以改變菜色的方式因應，但就學校來說，改菜事小、廚餘的處理才是災難，下午2點後全國營養午餐將產生50萬公斤廚餘，如何處理將是重點。

農業部今天上午10時緊急召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，說明台中梧棲一處畜牧場病死豬的檢體，檢驗後呈現非洲豬瘟病毒陽性。因此今天中午12點起全國豬隻禁運禁宰，以5天為單位，視後續狀況由專家會議評估是否延長。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，其實豬肉從中秋節以後本來就缺，尤其中南部業者都已經在降低豬肉的使用頻率，甚至得到處調貨。本次非洲豬瘟事出緊急，餐盒業者現在會以改變午餐菜色的方式因應，運用符合營養基準的雞肉、魚肉、雞蛋、豆腐替代。

陳明信指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，對人類來說沒有疑慮，因此在學校端更需要注意的問題就是廚餘。學校是全國廚餘供應大宗，陳明信表示：「今天下午2點以後，全國學校營養午餐會產生2000桶廚餘，一桶250公斤。改菜事小，廚餘的處理才是災難」。

