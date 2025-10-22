快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

聽新聞
0:00 / 0:00

台中疑現非洲豬瘟 屏東豬農憂豬價崩盤「如針扎氣球」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台中出現國內首例疑似非洲豬瘟案例，屏東豬農人心惶惶，有豬農憂豬價崩盤，「一隻豬得到，整個台灣恐發生了！」圖為豬場示意圖／記者劉星君攝影
台中出現國內首例疑似非洲豬瘟案例，屏東豬農人心惶惶，有豬農憂豬價崩盤，「一隻豬得到，整個台灣恐發生了！」圖為豬場示意圖／記者劉星君攝影

台中出現國內首例疑似非洲豬瘟案例，屏東豬農人心惶惶，有豬農憂豬價崩盤，「一隻豬得到，整個台灣恐發生了！」如同氣球被針刺破一個地方，整顆氣球就破了。

屏東這名不願具名的豬農說，豬場平常都有做相關嚴格人員管控、消毒，「這些平常都在做了！」防堵非洲豬瘟就是要從境外，若真的進來了，「對整個產業將是災難」。

這名豬農指出，現在豬價很好，一公斤97元，如今出現疑似非洲豬瘟，「擔心豬價崩盤！」且非洲豬瘟沒藥醫，台灣好不容易拔針，擔心出現之前口蹄疫情況。

這名豬農表示，他也是今天上午才知道，有點措手不及，他認為問題出在廚餘，「廚餘一定要煮熟，煮熟就沒有這個問題」，政府應該要禁止廚餘，全世界先進的國家沒有人再用廚餘養豬。

他也提到，廚餘就是便宜，不然廚餘哪裡有比較好？廚餘很臭，但是廚餘對環保來說也有一定貢獻，「但就是有這個風險」，一旦出現非洲豬瘟，整個產業就拉下了，就像一個氣球一樣，用針扎一個地方，氣球就破了。

屏東一名黑豬農擔心說，衝擊太大，廚餘不能到豬場養豬，這些廚餘怎麼處理？廚餘在外面流竄，若沒管制好，恐會造成更大汙染，且政府也都沒有因應措施，只能放任豬農自生自滅。

這名黑豬農表示，接下來恐會大亂，用廚餘飼養的養豬戶面臨更大挑戰，可能不想養豬了，況且一下子哪裡叫這麼多飼料？

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

影／台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟 養豬場已經淨空環境髒亂

影／非洲豬瘟豬場曾從潭子買豬 區長訝異：公所只能加強宣導

台中疑非洲豬瘟 卓揆：穩定市場供應 釋冷凍肉優先營養午餐

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。...

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣議會今日定期會，彰化是全台養豬第三大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，議員紛紛關注縣內防...

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。