台中疑現非洲豬瘟 屏東豬農憂豬價崩盤「如針扎氣球」

台中出現國內首例疑似非洲豬瘟案例，屏東豬農人心惶惶，有豬農憂豬價崩盤，「一隻豬得到，整個台灣恐發生了！」如同氣球被針刺破一個地方，整顆氣球就破了。

屏東這名不願具名的豬農說，豬場平常都有做相關嚴格人員管控、消毒，「這些平常都在做了！」防堵非洲豬瘟就是要從境外，若真的進來了，「對整個產業將是災難」。

這名豬農指出，現在豬價很好，一公斤97元，如今出現疑似非洲豬瘟，「擔心豬價崩盤！」且非洲豬瘟沒藥醫，台灣好不容易拔針，擔心出現之前口蹄疫情況。

這名豬農表示，他也是今天上午才知道，有點措手不及，他認為問題出在廚餘，「廚餘一定要煮熟，煮熟就沒有這個問題」，政府應該要禁止廚餘，全世界先進的國家沒有人再用廚餘養豬。

他也提到，廚餘就是便宜，不然廚餘哪裡有比較好？廚餘很臭，但是廚餘對環保來說也有一定貢獻，「但就是有這個風險」，一旦出現非洲豬瘟，整個產業就拉下了，就像一個氣球一樣，用針扎一個地方，氣球就破了。

屏東一名黑豬農擔心說，衝擊太大，廚餘不能到豬場養豬，這些廚餘怎麼處理？廚餘在外面流竄，若沒管制好，恐會造成更大汙染，且政府也都沒有因應措施，只能放任豬農自生自滅。

這名黑豬農表示，接下來恐會大亂，用廚餘飼養的養豬戶面臨更大挑戰，可能不想養豬了，況且一下子哪裡叫這麼多飼料？