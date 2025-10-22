台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣爆發疑似非洲豬瘟疫情，新竹市共有12家養豬場，合計飼養1萬頭豬隻，初步疫調未發現非洲豬瘟疫情。示意圖／報系資料照
台灣爆發疑似非洲豬瘟疫情，新竹市共有12家養豬場，合計飼養1萬頭豬隻，初步疫調未發現非洲豬瘟疫情，代理市長邱臣遠已要求各養豬場加強動物防疫，並配合農業部公告自10月22日12時起全國豬隻禁運禁宰5日，即日起全面禁止使用廚餘養豬。

今年5月，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。事隔4個月，農業部今天宣布，台中養豬場爆發非洲豬瘟案例。

新竹市動保所表示，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，已請各畜牧團體、養豬業者及民眾務必提高警覺，落實場內生物安全措施。

新竹市動保所提醒，養豬業者若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。

新竹市動保所指出，有關非洲豬瘟疑入侵台，竹市主辦單位為動保所，代理市長邱臣遠已責成動保所加強豬隻飼養場所的防疫措施及訪視，並持續配合農業部追蹤各項防疫處置進度，以滾動式檢討及精進相關措施應。

