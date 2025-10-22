快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

影／非洲豬瘟豬場曾從潭子買豬 區長訝異：公所只能加強宣導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲畜牧場豬隻疑染非洲豬瘟，該場豬隻已撲殺。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲畜牧場豬隻疑染非洲豬瘟，該場豬隻已撲殺。記者黃仲裕／攝影

台中梧棲有畜牧場病死豬被驗出非洲豬瘟，該場上月曾從潭子場買豬，潭子區長劉汶軒今天訝異表示，潭子有養豬場，但公所非防疫專業單位，只能加強宣導，呼籲民眾出國返回時，禁止攜帶豬肉製品。

我國要成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功 ，農業部長陳駿季今天說台中有畜牧場病死豬檢驗結果為非洲豬瘟；據了解，台中防疫人員從監測系統第一次發現該場有豬隻異常死亡時曾到場訪視，飼主說豬已治療，拒絕採檢；第二次又有異常死亡，飼主才同意接受採檢。

台中市農業局和動保人員回溯疫調追蹤過程，上月30日梧棲該畜牧場到潭子購豬，本月10日該場有豬隻死亡，特約獸醫師懷疑是感染放線桿菌胸膜肺炎，已用藥治療；後來化製監測系統發現，該場豬隻死亡數量異常，本月14日，台中市動保處人員到場訪視，飼主表明已治療，拒絕採樣。

潭子區長劉汶軒說，潭子有三場養豬場，但區公所非防疫專業單位，只能加強宣導，提醒民眾回國時不要帶豬肉製品，依動物傳染病防治條例，可罰1萬到100萬元以下，自非洲豬瘟疫區帶豬肉製品入境，首次罰20萬元，再犯罰100萬元。

台中梧棲畜牧場豬隻疑染非洲豬瘟，該場豬隻已撲殺。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲畜牧場豬隻疑染非洲豬瘟，該場豬隻已撲殺。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟

延伸閱讀

國內爆非洲豬瘟 雲林展開預防抽查1200場 張麗善：早禁止廚餘養豬

影／台中疑有非洲豬瘟...防疫人員第一次要採檢竟被拒

非洲豬瘟嚴防7年破功？ 養豬協會憂：衝擊餐飲、黑豬恐退場

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。...

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣議會今日定期會，彰化是全台養豬第三大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，議員紛紛關注縣內防...

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。