影／非洲豬瘟豬場曾從潭子買豬 區長訝異：公所只能加強宣導

台中梧棲有畜牧場病死豬被驗出非洲豬瘟，該場上月曾從潭子場買豬，潭子區長劉汶軒今天訝異表示，潭子有養豬場，但公所非防疫專業單位，只能加強宣導，呼籲民眾出國返回時，禁止攜帶豬肉製品。

我國要成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功 ，農業部長陳駿季今天說台中有畜牧場病死豬檢驗結果為非洲豬瘟；據了解，台中防疫人員從監測系統第一次發現該場有豬隻異常死亡時曾到場訪視，飼主說豬已治療，拒絕採檢；第二次又有異常死亡，飼主才同意接受採檢。

台中市農業局和動保人員回溯疫調追蹤過程，上月30日梧棲該畜牧場到潭子購豬，本月10日該場有豬隻死亡，特約獸醫師懷疑是感染放線桿菌胸膜肺炎，已用藥治療；後來化製監測系統發現，該場豬隻死亡數量異常，本月14日，台中市動保處人員到場訪視，飼主表明已治療，拒絕採樣。