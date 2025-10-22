影／台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟 養豬場已經淨空環境髒亂

記者今日實際到該家養豬場直擊，養豬場雖然已經淨空，但仍發出陣陣惡臭，還有乾掉的豬屎堆積在外面，環境髒亂；現場有三名身穿防護服檢疫人員，將養豬場拉上封鎖線。

養豬場的工作人員對媒體提問三緘其口，僅回覆「不便發言」。

農業部證實，該梧棲牧場登記300頭豬隻，為一貫場，使用廚餘養豬（仔豬吃飼料），10月10日起場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，10月14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治中未採樣。

由於化製監測系統顯現場內豬隻持續死亡，至10月20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗。獸醫所10月21日上午11時44分收到檢體，當晚18時06分通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。