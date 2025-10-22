快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

影／台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟 養豬場已經淨空環境髒亂

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市梧棲區1家養豬場驗出驗非洲豬瘟，養豬場已經淨空。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區1家養豬場驗出驗非洲豬瘟，養豬場已經淨空。記者黃仲裕／攝影

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，幾乎等於我國自2018年來非洲豬瘟的防疫正式破功。該家養豬場登記300頭豬隻，豬隻已經全面淨空，現場環境髒亂。

記者今日實際到該家養豬場直擊，養豬場雖然已經淨空，但仍發出陣陣惡臭，還有乾掉的豬屎堆積在外面，環境髒亂；現場有三名身穿防護服檢疫人員，將養豬場拉上封鎖線。

養豬場的工作人員對媒體提問三緘其口，僅回覆「不便發言」。

農業部證實，該梧棲牧場登記300頭豬隻，為一貫場，使用廚餘養豬（仔豬吃飼料），10月10日起場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，10月14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治中未採樣。

由於化製監測系統顯現場內豬隻持續死亡，至10月20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗。獸醫所10月21日上午11時44分收到檢體，當晚18時06分通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。

農業部表示，獸醫研究所通知，昨早上接獲台中市動物保護防疫處送檢梧區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。

台中市梧棲區1家養豬場驗出驗非洲豬瘟，現場有三名身穿防護服檢疫人員，將養豬場拉上封鎖線。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區1家養豬場驗出驗非洲豬瘟，現場有三名身穿防護服檢疫人員，將養豬場拉上封鎖線。記者黃仲裕／攝影

