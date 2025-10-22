國內爆非洲豬瘟 雲林展開預防抽查1200場 張麗善：早禁止廚餘養豬
台中梧棲區1處養豬場傳出非洲豬瘟，農業部宣布今起全面禁止廚餘養豬，中午12時起全國豬隻禁運、禁宰，鄰近的養豬大縣雲林縣也繃緊神經，縣長張麗善表示雲林多年前已禁廚餘養豬，今早成立預防小組，會先抽查全縣1200家養豬場。
據統計，雲林目前1203場養豬場、共151萬頭豬，佔全台29.9%，養豬頭數是全國最多。
張麗善出席農機展記者會受訪說，非洲豬瘟來源重要就是廚餘，可能是外國帶回肉品進入到廚餘裡面，就沒辦法防範，所以禁止廚餘進入養豬場是一個非常正確的方向，這時候更要堅守，且全國應該都來效法、也嚴格執行，縣府針對一些養豬頭數比較少的小型場還是嚴格抽驗，當然是怕他們偷用廚餘來養豬
張麗善認為，疑似非洲豬瘟案例產生會影響到所有養豬產業，自己上任第一天就針對廚餘養豬完全禁止，透過雲縣府的嚴格把關，提供消費者吃到雲林的豬肉是可以安心的，尤其是「雲饗豬」這個品牌絕對沒有非洲豬瘟、也絕對沒有瘦肉精。
縣府農業處長魏勝德說，上午和動植物防疫所及相關單位成立預防小組，今也對全縣養豬場抽查檢驗，未來會密集且加強抽驗。
