影／台中疑有非洲豬瘟...防疫人員第一次要採檢竟被拒

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中出現非洲豬瘟，防疫人員今天到場消毒。記者黃仲裕／攝影
我國要成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功 ，農業部長陳駿季今天說台中有畜牧場病死豬檢驗結果為非洲豬瘟；據了解，台中防疫人員從監測系統第一次發現該場有豬隻異常死亡時曾到場訪視，飼主說豬已治療，拒絕採檢；第二次又有異常死亡，飼主才同意接受採檢。

農業部長陳駿季今天表示，昨天上午11時44分，農業部的獸醫所接獲台中市動保處採自台中梧棲一處畜牧場病死豬的檢體，送到農業部的獸醫所來檢驗，昨晚6時6分檢驗結果出來，檢體呈現非洲豬瘟病毒陽性。

台中市農業局和動保人員回溯疫調追蹤過程，上月30日梧棲該畜牧場到潭子購豬，本月10日該場有豬隻死亡，特約獸醫師懷疑是感染放線桿菌胸膜肺炎，已用藥治療；後來化製監測系統發現，該場豬隻死亡數量異常，本月14日，台中市動保處人員到場訪視，飼主表明已治療，拒絕採樣。

監測系統顯示該場豬隻持續死亡，到本月20日已累計死亡117頭，當天動保處人員再度到場，飼主同意接受採檢，採檢後送農業部戰醫研究所檢驗，本月21日上午11時44分，農業部獸醫所收到檢體，當晚6時6分通報農業部，檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。

台中出現非洲豬瘟，防疫人員今天到場消毒。記者黃仲裕／攝影
