非洲豬瘟嚴防7年破功？ 養豬協會憂：衝擊餐飲、黑豬恐退場

今年5月，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。事隔4個月，農業部今天宣布，台中養豬場爆發非洲豬瘟案例。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，這次非洲豬瘟確診屬單一事件，對民生消費影響應不大，但依照現行防疫規定，確診後全台豬隻暫時禁止移動與屠宰，包括大豬、小豬皆不得運輸、買賣，「未來一周市場上恐無溫體豬供應」，民眾可選擇冷凍豬肉替代，但部分餐飲業者可能受影響。

潘連周說，這次疫情可能與廚餘養豬有關，推測感染源來自旅客入境未被查獲的食物殘餘，經流入廚餘後被豬隻食用，顯示即使邊境嚴防仍有破口。他說，過去曾建議政府全面禁止廚餘養豬，但部分豬農反對，如今成了防疫漏洞，讓台灣嚴防7年的努力付諸流水。

養豬協會副理事長林承德表示，目前全台豬隻健康管理良好、自我管控嚴格，不至於擴散。但他指出，若廚餘經高溫70、80度充分蒸煮，病毒理應被殺滅，這次為何仍感染，確實令人納悶。

林承德說，短期豬價波動不至於劇烈，但最令人擔憂的是以廚餘為主食的黑豬恐被迫退場。黑豬多屬小規模飼養，約占全台豬隻5至7％，「一旦全面禁廚餘養豬，黑豬產業恐被驅逐出場」，也將波及餐飲市場供應鏈。

今年5月，台灣甫獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫」地位的國家。農業部高調召開記者會宣告，行政院長卓榮泰親臨見證，官方形容這是「為百年動物防疫史寫下嶄新篇章」的歷史時刻。

然而事隔僅4個月，台中一處養豬場卻傳出非洲豬瘟確診，不僅讓防疫體系7年努力破功，也讓台灣與日本並列「亞洲唯二未受非洲豬瘟影響國」的地位瞬間破滅。