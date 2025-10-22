快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

非洲豬瘟嚴防7年破功？ 養豬協會憂：衝擊餐飲、黑豬恐退場

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已撲殺場內195頭豬。圖／防檢署提供
農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已撲殺場內195頭豬。圖／防檢署提供

今年5月，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。事隔4個月，農業部今天宣布，台中養豬場爆發非洲豬瘟案例。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，這次非洲豬瘟確診屬單一事件，對民生消費影響應不大，但依照現行防疫規定，確診後全台豬隻暫時禁止移動與屠宰，包括大豬、小豬皆不得運輸、買賣，「未來一周市場上恐無溫體豬供應」，民眾可選擇冷凍豬肉替代，但部分餐飲業者可能受影響。

潘連周說，這次疫情可能與廚餘養豬有關，推測感染源來自旅客入境未被查獲的食物殘餘，經流入廚餘後被豬隻食用，顯示即使邊境嚴防仍有破口。他說，過去曾建議政府全面禁止廚餘養豬，但部分豬農反對，如今成了防疫漏洞，讓台灣嚴防7年的努力付諸流水。

養豬協會副理事長林承德表示，目前全台豬隻健康管理良好、自我管控嚴格，不至於擴散。但他指出，若廚餘經高溫70、80度充分蒸煮，病毒理應被殺滅，這次為何仍感染，確實令人納悶。

林承德說，短期豬價波動不至於劇烈，但最令人擔憂的是以廚餘為主食的黑豬恐被迫退場。黑豬多屬小規模飼養，約占全台豬隻5至7％，「一旦全面禁廚餘養豬，黑豬產業恐被驅逐出場」，也將波及餐飲市場供應鏈。

今年5月，台灣甫獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫」地位的國家。農業部高調召開記者會宣告，行政院長卓榮泰親臨見證，官方形容這是「為百年動物防疫史寫下嶄新篇章」的歷史時刻。

然而事隔僅4個月，台中一處養豬場卻傳出非洲豬瘟確診，不僅讓防疫體系7年努力破功，也讓台灣與日本並列「亞洲唯二未受非洲豬瘟影響國」的地位瞬間破滅。

非洲豬瘟

延伸閱讀

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

直播／台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

要成亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功？ 台中發現非洲豬瘟

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

相關新聞

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

直播／台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

農業部今天上午表示，將於上午10時在農業部舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，由農業部長陳駿季主持。

非洲豬瘟嚴防7年破功？ 養豬協會憂：衝擊餐飲、黑豬恐退場

今年5月，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬...

台中市梧棲區1養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性 即起全國禁止廚餘養豬

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

要成亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功？ 台中發現非洲豬瘟

今天傳出台中市有非洲豬瘟，農業部今天將在農業部一樓大廳舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，據了解，由農業部部長陳駿季部...

台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

台灣爆發疑似非洲豬瘟疫情，新竹市共有12家養豬場，合計飼養1萬頭豬隻，初步疫調未發現非洲豬瘟疫情，代理市長邱臣遠已要求各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。