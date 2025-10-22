國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已撲殺場內195頭豬。專家表示，全球仍沒有疫苗有辦法抵抗非洲豬瘟病毒。

非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻病毒性疾病，最早於1921年在肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉約100天、冷凍豬肉約1000天、豬舍約30天、糞便室溫約11天。

該病毒於2018年8月首次在中國大陸爆發，並迅速擴散到亞洲多個國家和地區，如越南、菲律賓和印度。為防堵疫情，台灣已加強邊境檢疫，並對從高風險國家入境的旅客或郵包加強查驗，違者將面臨高額罰款，但台中梧棲1養豬場的斃死豬仍檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，目前已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。

廚餘養豬的烹煮是為了非洲豬瘟防疫，需將廚餘以高溫至少90度蒸煮至少1小時以上，烹煮過程需要將廚餘充分加熱，並透過攪拌機確保均勻受熱，煮熟後還需經過破碎，使之成為液狀才能餵食豬隻。

台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，全球各國發生首例非洲豬瘟時，基本上都是廚餘所致，以非洲豬瘟來看，廚餘並不是充分烹煮就能殺死病毒，中心溫度也必須要夠，第一步切斷感染鍊才能釐清其他傳染的訊號。

李淑慧說，2018年中國大陸發生非洲豬瘟後，我國生物安全措施就已經啟動了，各界不要相信坊間疫苗或任何生物製品可以抵抗非洲豬瘟，台灣沒有非洲豬瘟的疫苗，目前越南有核准的疫苗，但越南非洲豬瘟依舊很嚴重，現階段全球並疫苗可以抵抗非洲豬瘟，唯一的方法就是繼續落實生物安全。