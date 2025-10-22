台中養豬場驗出首例疑非洲豬瘟 蘇貞昌發聲了

台中出現國內首例疑似非洲豬瘟案例，行政院前院長蘇貞昌今天指出，除了阻絕可能疫情擴散，也要再仔細檢視每一個防疫環節有沒有落實；事關重大，不僅關乎國人每一餐，還牽涉上千億肉品產業，他認為地方和中央一定要全力以赴，守住台灣豬。

非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻染疫致死率高，台灣全力防堵，今年5月29日，我國正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，是亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫3大豬病的國家，但農業部近日發現的新案例，恐讓此項美名破功。

曾在第一線對抗豬瘟的蘇貞昌發文指出，這些年以來，中國周邊國家中，由於台灣防疫最早啟動、做得最好，中央地方又能通力合作，從國家邊境防疫到地方的廚餘處理都做到滴水不漏，所以只有台灣和日本擋住了非洲豬瘟，而台灣更是亞洲唯一三大豬病非疫國。

蘇貞昌表示，如今台中市出現疑似個案，除了阻絕可能的疫情擴散，也要再仔細檢視每一個防疫環節有沒有落實。這件事何等重大，不僅關係到國人的每一餐，還牽涉上千億的肉品產業，地方和中央一定要全力以赴，守住台灣豬。

蘇貞昌強調，非洲豬瘟並不會傳染給人類，一般民眾無須恐慌，大家要全力支持各級政府的防疫作為，並防堵各種不實訊息，讓防疫工作能夠順利進行。