影／防疫破功？台中養殖場傳出疑似非洲豬瘟 次長進駐

農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭，督導業者完成場區清潔及消毒工作，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

農業部宣布次長杜文珍今天前往台中成立前進應變所，並公告自今日12時起全國豬隻禁運禁宰5天。公告自今日起全面禁止使用廚餘。進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查。啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態。最後進行產銷調節，穩定豬肉供應。