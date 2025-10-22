影／防疫破功？台中養殖場傳出疑似非洲豬瘟 次長進駐

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，預防性撲殺場內豬隻195頭，次長杜文珍（圖）將進駐台中前進指揮所防疫。記者許正宏／攝影
農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，預防性撲殺場內豬隻195頭，次長杜文珍（圖）將進駐台中前進指揮所防疫。記者許正宏／攝影

農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭，督導業者完成場區清潔及消毒工作，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

農業部宣布次長杜文珍今天前往台中成立前進應變所，並公告自今日12時起全國豬隻禁運禁宰5天。公告自今日起全面禁止使用廚餘。進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查。啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態。最後進行產銷調節，穩定豬肉供應。

農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭。記者許正宏／攝影
農業部今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭。記者許正宏／攝影
農業部部長陳駿季（圖）今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭。記者許正宏／攝影
農業部部長陳駿季（圖）今天早上緊急舉行記者會，表示台中市通報疑似非洲豬瘟案例，啟動緊急防疫應變作，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭。記者許正宏／攝影

相關新聞

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

直播／台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

農業部今天上午表示，將於上午10時在農業部舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，由農業部長陳駿季主持。

非洲豬瘟嚴防7年破功？ 養豬協會憂：衝擊餐飲、黑豬恐退場

今年5月，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一同時取得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬...

台中市梧棲區1養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性 即起全國禁止廚餘養豬

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

要成亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功？ 台中發現非洲豬瘟

今天傳出台中市有非洲豬瘟，農業部今天將在農業部一樓大廳舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，據了解，由農業部部長陳駿季部...

國內爆非洲豬瘟 雲林展開預防抽查1200場 張麗善：早禁止廚餘養豬

台中梧棲區1處養豬場傳出非洲豬瘟，農業部宣布今起全面禁止廚餘養豬，中午12時起全國豬隻禁運、禁宰，鄰近的養豬大縣雲林縣也...

