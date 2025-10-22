台中市梧棲區1養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性 即起全國禁止廚餘養豬

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，幾乎等於我國自2018年來非洲豬瘟的防疫正式破功。農業部宣布，公告今起全面禁止廚餘養豬，今中午12時起全國豬隻禁運、禁宰。

通常農業部過去臨時舉辦動物疫情記者會，主要都是國內爆發甲類動物傳染病，包含口蹄疫、豬瘟、羊痘、新城病、牛瘟、小反芻獸疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、牛結節疹、里夫谷熱、非洲馬疫、非洲豬瘟、高病原性家禽流行性感冒等。

今年5月，我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國。然而農業部今日正式宣布，國內出現非洲豬瘟案例。

農業部證實，該梧棲牧場登記300頭豬隻，為一貫場，使用廚餘養豬（仔豬吃飼料），10月10日起場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，10月14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治中未採樣。

由於化製監測系統顯現場內豬隻持續死亡，至10月20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗。獸醫所10月21日上午11時44分收到檢體，當晚18時06分通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。

農業部表示，獸醫研究所通知，昨早上接獲台中市動物保護防疫處送檢梧區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。

農業部公告，自今日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並公告自今日起全面禁止使用廚餘養豬。另將進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業，而禁運禁宰前已運出的豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查，也將啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態。

至於為何檢測出病毒核酸陽性，但仍是「疑似案例」？農業部次長杜文珍表示，這次是台灣本土第一次檢測到病毒核酸陽性，依照首發案例，世界動物衛生組織（WOAH）建議除了核酸檢測外，還要有其他病毒株分離的檢測措施，因此目前還是疑似法定動物傳染病。

杜文珍指出，由於非洲豬瘟不是人畜共通疾病，近期會從冷凍場調度豬肉供民生採購。

農業部長陳駿季表示，目前還在病毒株分離的結果，但也要等通報WOAH至少還要2周時間，禁止廚餘養豬也是依照防疫SOP，就是為了阻斷傳染鏈，但目前還在疫調，在還沒有完整疫調時不能確定是廚餘養豬所致，今天稍晚將於非洲豬瘟中央災害應變中心會召開會議，會針對後續廚餘處理討論。