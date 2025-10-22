快訊

要成亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功？ 台中發現非洲豬瘟

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
農業部去年7月1日表示，當天台灣豬瘟全面拔針已屆滿一周年，農業部將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請成為豬瘟非疫國。圖／取自農業部網站
農業部去年7月1日表示，當天台灣豬瘟全面拔針已屆滿一周年，農業部將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請成為豬瘟非疫國。圖／取自農業部網站

今天傳出台中市有非洲豬瘟，農業部今天將在農業部一樓大廳舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，據了解，由農業部部長陳駿季部長主持；台中市動保處表示，需等農業部開完記者會後發布相關訊息，動保處再對外說明，已做相關應變處置。

農業部去年7月1日表示，當天台灣豬瘟全面拔針已屆滿一周年，農業部將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請成為豬瘟非疫國，這是我國養豬產業重要里程碑，台灣成功清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，倘通過WOAH審查，更有機會在114年率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。

農業部表示，豬瘟為我國甲類動物傳染病，也是WOAH表列應通報疾病，會造成豬隻全身性出血、流死產，是高度傳染性高死亡率疾病，亞洲地區國家均遭受豬瘟疫病危害。我國自94年於彰化縣發現最後1例案例後，未再有發現豬瘟確診病例。

