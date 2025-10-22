直播／台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

（11:20更新）

台中首例 農業部：相似度像越南的第一和第二型重組株

記者提問：病毒分離的檢驗何時出爐？動植物的防檢疫預算被立法院砍了6成以上，會不會也是影響到我們防疫措施？

農業部：病毒分離部分需要病毒桿做分離指標，所以要豬的紅血球，如果病毒含量夠高至少也要4天，一般4至7天是第一代，要進行到第三代確保陰性，最短4天，最長12天。

陳駿季：媒宣不管預算是多少，農業部對於非洲豬瘟，特別是機場、境外，和國內媒宣，都是持續不斷的對外說明。

農業部：有關序列部分，這個病毒相當大，相似度像越南的第一和第二型重組株，也會做另外一個基因群別確認，今晚或明天才會有初步結果。

（11:15更新）

記者提問：有沒有打了疫苗的可能性？

農業部：目前沒有，這個疫苗越南有核准合法，但是越南現在的非洲豬瘟非常非常嚴重，其實這個疫苗沒有辦法抵抗現在病毒的。目前為止，全世界沒有好的疫苗可以抵抗非洲豬瘟，為什麼要提這個，萬一大家擔心、產業緊張，使用了不明來源的疫苗，唯一的方式就是落實生物安全的所有措施。

我相信台灣的產業很成熟，過去7年對生物安全非常注重，我們是擔心有比較小的養豬戶、平常不參加我們的教育訓練的養豬戶做了這樣的事情。

記者提問：初步疫調報告何時出爐？

陳駿季：我們會再召開非洲豬瘟的中央應變會議，同步召開完之後，也會有杜次長進駐台中的前進應變所，未來會做所有疫調，不只是台中市，所有的疫調資訊都會整理討論，每一天都會把疫調結果對外說明。

記者提問：釋出冷凍冷藏豬肉的供應量夠嗎？會不會大家搶不到肉？

農業部：平常固定在民間和肉品市場的庫存量，每天大概是在一個月的使用量，所以在這5天應該是可以足夠供應目前的需求。

記者提問：是不是會影響到出口？

杜文珍：這個時間點，我們自主的不會再出口豬肉產品，這是我們在出口國的責任，也要把相關疫情釐清清楚以後，再做相關措施。這是我們做一個責任的出口國應該做的。

（11:05更新）

記者提問：百分之百確認陽性？

農業部：檢驗方法有很多種，我們用PCR檢驗比較快速，是針對病毒核酸，所以昨天檢驗之後就通報出來。至於病毒分離需要一點時間，今天上午確認結果是非洲豬瘟病毒核酸，所以我們把案例定為核酸陽性，至於病毒分離需要時間，所以沒有第一時間進一步說明。檢體沒有送檢血清，所以沒有辦法驗抗體。

記者提問：廚餘來源？

農業部：是環境部的廚餘再利用檢核豬場，所以廚餘來源是清潔隊提供過來，至製家做蒸煮，來餵食豬隻。依照環境部規定，必須蒸煮90度以上1小時，期間要攪拌，原則上豬場應該要依循這樣的流程。

陳駿季：目前證據還在做調查，不一定是從廚餘而來，它有非常多來源可能，所以在還沒有完整的疫情調查之前，不能斷然說一定是廚餘，或由其他豬隻進到這個豬場來感染。

記者提問：全國養豬場禁用廚餘，即起全面禁用，包含全國營養午餐的廚餘要怎麼處理？和環境部協調嗎？

陳駿季：稍後我們會召開非洲豬瘟中央應變會議，就包括衛福部、環境部和相關部會，會在應變中心做廚餘討論。如果廚餘沒辦法進到養豬場，這些廚餘要怎麼處理，早上我已經跟環境部長彭啓明通過電話，我們公衛行政團隊會一起面對這樣的挑戰。

記者提問：目前還沒做完整疫調，無法斷然認定疫情，如果最後疫情釐清不是廚餘的話，這些檢核再利用的場還能用廚餘養豬嗎？

農業部：非洲豬瘟的病源是非常特別的，一隻感染到非洲豬瘟的豬隻，牠的血液1CC就有10的9次方的非洲豬瘟的活的病毒，如果牠的血液在野外腐敗之後，它可以活15個禮拜。非洲豬瘟在全世界在發生第一例，幾乎90%以上廚餘來的，因為這個很緊急，我們在做疫調，這部分一定追。廚餘並非充分蒸煮一定會把病毒殺死，因為這麼大一塊肉，如果中央溫度沒有到達的時候，為什麼我們在保護台灣的養豬產業，第一步要切斷感染鏈，我們才能去釐清其他訊號。要特別呼籲養豬朋友不要緊張，因為2018年中國大陸發生非洲豬瘟之後，台灣的產業所有牧場的生物安全都啟動了，這時後重啟生物安全，不要慌張，不要相信坊間所有的疫苗或生物製品，目前為止，全世界包括中國大陸、越南，都告訴我們，這是沒有辦法的，尤其這一株的核酸系列看起來比較偏向重組，就是跟越南，疫苗沒有辦法抵抗這個重組病毒的，非洲豬瘟的防疫是全民有責，目前唯一方式就是啟動並落實生物安全機制，對抗這次的戰役。

（10:54更新）

記者提問：因為用疑似，但是確實有檢出病毒陽性，我們算不算一個正式淪為疫區的情況？第二，有些養豬戶一直說廚餘是非洲豬瘟最大破口，我們之前沒有嚴格禁止，到今天禁止的原因是什麼？

次長杜文珍：這是國內第一次在養豬場測到病毒核酸，這是事實。但是依照世界動物衛生組織，對於首發案例，特別是先進國家的首發案例，它是建議除了核酸之外，其實要做其他確診的測試，就是要做病毒分離。但是我們不能等病毒分離才採取防疫措施，所以從昨天就開始把這個場，到今天清晨完成撲殺這個場。

禁止廚餘餵養，這也是照我們的防疫SOP來做，就是國內有發生疑似案例的時候，為了阻斷可能來源，所以接下來會禁止廚餘養豬，把這個可能來源阻斷掉。

陳駿季：我們必須等待病毒株分離以後，才能夠做正式的確認，向WOH通報，但是這樣的時間可能要一兩個禮拜，我們絕對不能等一兩個禮拜，所以我們用疑似的案場來處理，但是我們是用最高規格去做防堵。第二，廚餘部分，台灣一直沒有發生非洲豬瘟病例，所以可能發生病例進到國內的部分，最重要是相關製品，而這些製品從廚餘系統回到養豬場，所以它是一個比較高的風險路徑。所以我們要確保也擔心透過廚餘系統進到其他案場，可能造成疫情更加擴散，所以也同步禁止廚餘餵養。

（10:45更新）

記者提問：為什麼用疑似案例來處置？1997年口蹄疫全面撲殺達到400萬頭，接下來會有什麼因應作為？

次長杜文珍：這是我們台灣本土豬隻第一次檢測到病毒核酸，啟動的作為當然要嚴陣以對，第一，這個場全面撲殺，第二，上下游關聯場全面清查，第三，更重要的是為什麼要全國禁運禁宰5天，因為我們要做疫情調查，確認所有豬隻運輸量先不動，讓把所有狀況釐清清楚，第四，廚餘養豬這個路徑要把它阻斷掉。因為非洲豬瘟只感染豬，它不是人畜共通傳染病，它沒有公共衛生的疑慮，但視它卻是會影響豬，所以採取的措施是依照所有啟動措施的SOP來講。

她說，為什麼要在台中設置前進應變所，因為這幾天非常關鍵，非常重要，我們需要趕快還釐清，接下來的5天非常關鍵，請全國養豬場、飼料場，以及請全國民眾配合這5天的禁運禁宰活動。

至於這幾天豬肉供應會不會有問題？她說，她只能說，其實非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，但屠宰衛生合格檢查的豬肉是可以吃的，我們會從冷凍場調供出來給國人食用。

（10:35更新）

已經啟動疑似案例場回溯性疫情調查，自豬隻發病前15天，回溯曾進出的人員、車輛列入追蹤調查對象。也會做防疫調查。該場自9月30日從潭子區購入豬隻，這個來源場目前經過訪視，沒有異常死亡狀況。

另外，這個案場9月30日也有協助自潭子區載運豬隻，到案例場的大安區關聯場，目前無豬隻異常死亡狀況。半徑3公里內有2個管制場，一個停養，目前已經有一段時間沒有飼養豬隻，另外一場經過訪視目前也沒有異常死亡的現象。

疑似案例場也透過運輸車輛GPS系統，幫忙調閱這段時間的軌跡，從10月到現在，化製車涉及有關聯豬場33場，針對這33場化製數量也沒有異常死亡情形。

另外運輸車部分，10月有進出案場車輛有2輛，關聯場有7場，已經列入疫調對象，正在執行當中。

應變作為部分，今天上午已邀集專家開會討論，達成共識，今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰，以5天為單位。視後續狀況由專家會議評估是否延長。這個案場也有使用廚餘狀況，今天起全面禁止廚餘養豬。同時，禁運禁宰期間，肉品市場和屠宰場等到淨空的這段期間會加強全場區的清潔消毒。同時有完成載運車輛要離場的車輛，也會在監督下完成全面清消。

禁運禁宰前，已經有運出的豬隻，進入肉品市場、屠宰場，活豬只能進不能出，並加強屠前屠後檢查才能放行。也會在這段期間啟動全國養豬場防疫調查，評估疫情有無擴散風險，同時也會進行產銷調節，也會做好豬肉的穩定應。

另外一個比較重要的作為，今天會再召開非洲豬問災害應變中心會議，也會在台中成立前進應變所，由農業部次長杜文珍進駐，會同台中市政府團隊一起防堵非洲豬瘟。

（10:25更新）

農業部動植物防疫檢疫署：這個疑似案例場位於台中市梧棲區，牧場登記300頭豬隻，為一貫場，使用廚餘養豬（仔豬吃飼料）。10月10日場內豬隻開始死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎，用藥治療。

因化製監控系統呈現死亡數量異常，10月14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治未採樣。

由化製監測系統顯示現場內豬隻持續死亡，至10月20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗。本部獸醫所10月21日上午11時44分收到檢體，當晚6時6分通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。

病毒確診還要進一步診斷，獸醫所正在進行當中。目前採取的緊急防疫作為，包括針對疑似案例場、周編3公里內及案例場有關聯的豬場實施移動管制。

預防性撲殺案例場內豬隻195頭，今天上午已完成程序。撲殺豬隻及飼料會在規畫場地內掩埋。牧場執行全面清消，避免病原擴散。同時，案例場周圍3公里設為管制區，執行豬場移動管制及電話或視訊調查。

（10:20更新）

農業部今天上午10時緊急召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，宣布疑是非洲豬瘟，台灣「三大豬病非疫區」恐怕破功。

農業部長陳駿季表示，昨天上午11時44分，農業部的獸醫所接獲台中市動保處採自台中梧棲一處畜牧場病死豬的檢體，送到農業部的獸醫所來檢驗，昨晚6時6分檢驗結果出來，檢體呈現非洲豬瘟病毒陽性。

陳駿季表示，農業部知道這個消息以後，昨晚7時緊急召開應變會議。今天上午7時30分召開非洲豬瘟專家小組應變會議，會議中，做了相關應變作為處置。

（10:10更新）

農業部今天上午10時緊急召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，據了解，疑似非洲豬瘟。

（8:45更新）

農業部今天上午表示，將於上午10時在農業部舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，由農業部長陳駿季主持。