未來1周東北季風接力 北東濕涼這2天溫度最低 下周四才放晴

未來1周天氣型態大致上屬於東北季風一波一波南下，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，所以迎風面地區都是比較偏濕偏涼，中南部天氣相對穩定一點。

今天還是受到東北季風影響，且水氣偏多。張承傳表示，迎風面的北部、東北部，甚至東半部地區，雲量多也比較厚實。中南部地區比較多雲，部分地區可以見到陽光。

目前天氣現況，張承傳表示，迎風面的北部、東北部持續有回波，對流強度不是很強，不過整體來說雨勢比較持續，花東也有局部短暫陣雨。至於中南部只有山區有些零星降雨，平地為多雲天氣。

降雨趨勢，張承傳表示，今天持續受到東北季風影響，而且水氣偏多，尤其大台北和宜蘭地區，整天下雨的時間比較多，有局部大雨或豪雨發生機率。整個桃園和花蓮地區有些短暫陣雨，而且也有局部大雨發生可能。竹苗、台東、中南部山區也有局部短暫性降雨。中南部平地大致上屬於多雲天氣。

明天東北季風稍微減弱一點，不過張承傳表示，水氣還是比較偏多，明天在大台北、基隆北海岸、宜蘭地區，下雨時間比較多一點，不過降雨量質和今天相比有比較減少。基隆北海岸、東北部地區、大台北地區明天有局部大雨發生機率，桃竹苗、花東還有南部地區有局部短暫陣雨，中部山區也會有些局部性降雨，其他地區比較穩定多雲的天氣。

周日東北季風再度增強，張承傳表示，不過這波水氣比較少一點，而且逐日減少。迎風面北部、東半部，還有恆春半島，有局部短暫陣雨，午後在中南部地區有些局部短暫陣雨。下周一水氣再稍微減少一點，降雨區域剩下桃園以北、東半部、恆春半島有些局部短暫陣雨，午後在中南部地區有些零星降雨。

張承傳表示，下周二、下周三水氣更為減少，剩下基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區，有些局部短暫陣雨，其他地區多雲天氣，午後山區有些零星降雨。下周四東北季風減弱，水氣明顯減少，各地大致上多雲到晴天氣，只剩下東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天持續東北季風影響，明天東北季風稍微減弱一點，不過對於溫度回升的幅度不是很明顯，東北部仍然偏涼。周日會有另外一波東北季風增強，溫度上比這波再下降1至2度左右。一直要到下周四，東北季風減弱之後，氣溫才會回升。

所以未來1周各地早晚溫度偏涼，低溫21至24度之間；張承傳表示，尤其下周一、下周二，溫度是比較低的時間點，預計北部低溫有機會降到20度上下。白天溫度北部和東北部下周三之前由於陰雨天氣，溫度回升幅度不是很大；高溫北部和東北部22至25度左右，整天都是偏濕涼。至於東部高溫稍微高一點，白天高溫可以來到26至28度。

張承傳表示，中南部下周四之前，白天高溫來到30至32度左右，日夜溫差相對偏大。下周四東北季風減弱之後，北部和東北部氣溫就會稍微回升，白天高溫26度左右。