台鐵平溪線路基流失停駛 因雨三貂嶺到大華間邊坡再滑動
東北角連日豪雨成災，台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛，修復要28天。台鐵今表示，受持續降雨影響三貂嶺到大華間邊坡再有滑動情形，持續監測，啟動公車接駁。
台鐵公司今天表示，受持續降雨影響三貂嶺到大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，平溪線暫停列車營運，持續監測中。
台鐵在停駛期間，已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。
瑞芳站開車時刻為上午7時10分、上午9時10分、下午2時、下午4時、晚間6時；菁桐開車時刻為上午8時10分、上午10時10分、下午3時、下午5時10分、晚間7時。
