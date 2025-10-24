快訊

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德：貿然禁用病毒更易流竄

台鐵平溪線路基流失停駛 因雨三貂嶺到大華間邊坡再滑動

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛。圖／平溪區公所提供
台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛。圖／平溪區公所提供

東北角連日豪雨成災，台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛，修復要28天。台鐵今表示，受持續降雨影響三貂嶺到大華間邊坡再有滑動情形，持續監測，啟動公車接駁。

台鐵公司今天表示，受持續降雨影響三貂嶺到大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，平溪線暫停列車營運，持續監測中。

台鐵在停駛期間，已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。

瑞芳站開車時刻為上午7時10分、上午9時10分、下午2時、下午4時、晚間6時；菁桐開車時刻為上午8時10分、上午10時10分、下午3時、下午5時10分、晚間7時。

台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛。圖／平溪區公所提供
台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛。圖／平溪區公所提供

平溪 台鐵 瑞芳

延伸閱讀

平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

平溪線鐵軌淘空百公尺...靠維修車送石渣 估28天完成搶修

連日暴雨致平溪線路基流失 台鐵公布行車計畫

台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

相關新聞

未來1周東北季風接力 北東濕涼這2天溫度最低 下周四才放晴

未來1周天氣型態大致上屬於東北季風一波一波南下，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，所以迎風面地區都是比較偏濕偏涼，...

台鐵平溪線路基流失停駛 因雨三貂嶺到大華間邊坡再滑動

東北角連日豪雨成災，台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛，修復要28天。台鐵...

光復節連假北雨南晴 專家1張圖分析關鍵原因：雨不大但很難停

東北季風影響，北部和東北部持續豪大雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中低層來自北方海...

海溫下降距平圖仍「紅通通」 鄭明典：東北季風被迫修改定義

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出「海溫距平圖」，他表示，海溫真的下降了，至於海溫距平圖為什麼還紅通通，「距平是和氣候...

東北季風發威 台北市山區豪雨特報 北北基宜大雨狂轟

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強...

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

受持續降雨影響，台鐵公司表示，三貂嶺至大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，今天上午8時25分起至周日0時，平溪線暫停列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。