光復節連假北雨南晴 專家1張圖分析關鍵原因：雨不大但很難停

東北季風影響，北部和東北部持續豪大雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中低層來自北方海面跟東邊海面的水氣交會於台灣東部海域，新竹以北到宜蘭一帶持續有地形降雨回波反覆生成、停留，預期光復節連假3天的天氣都不好。雨不大，但是很難停，一整天累積下來的雨量滿多的，都可能達到大雨甚至局部豪雨的情況。

「周日長榮馬拉松大概也是難以避免降雨的情況」，吳聖宇說，市中心可能還好，但是愈往東邊跑、降雨會愈明顯，而且風向上往東將是逆風，提醒跑者注意。

他表示，東部海面則是最明顯的氣流輻合區，對流發展旺盛，雖然絕大部分都在海面上活動，但邊緣有機會影響到花東、恆春半島、綠島蘭嶼一帶，也是會有降雨，配合地形也有機會出現局部大雨。

吳聖宇說，西南邊則是有高層潮濕空氣順著副高壓邊緣北上，一方面讓北台灣降雨的水氣更為充足，一方面也可能讓中南部有時候雲量多一些。但是苗栗以南地區連假3天的天氣很穩定，想度假可以往中南部移動。

沿海持續有強陣風，吳聖宇表示，北部、東北部、東部溫度較偏涼，中南部則是日夜溫差較大一些的情況。