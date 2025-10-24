台鐵平溪線路基淘空 修復要28天

連日雨炸北台灣造成多處災情，台鐵平溪線嶺腳站至望古站間軌道路基流失約百公尺，部分軌道懸空。台鐵董事長鄭光遠昨到場了解搶修進度，工作人員表示，鐵軌下方基礎非常軟弱，公路無法運輸，只能用維修車把一車車石渣運到現場築造便道及基礎，再打鋼樁入岩盤，修復工期需28天。

施工期間，平溪線周一至周五全線停駛，讓工務單位有充分時間施工搶修。台鐵也與公路局談妥；周六和周日從瑞芳站開到十分站，再從十分站啟動公路接駁前往菁桐，方便遊客往來十分和菁桐間景點。

東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角連日雨勢不斷。台鐵平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間鐵軌路基前天遭淘空，全線停駛，緊急啟動公路接駁民眾往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。

鄭光遠昨勘查路基流失現場，聽取台鐵工務處簡報搶修計畫。工務處人員說，現場要先覆蓋帆布緊急回填，包括填放石渣加強承載力。

現場公路運輸無法到達，鐵路又中斷，無法載運整車石渣到場投放，目前規畫把石渣運送到十分站，再用維修車運到現場投放做施工便道，等下方基礎適度整理後開始打鋼樁，看能否直接打入岩盤，讓結構更安全。

鄭光遠說，軌道安全監測已建立機制，遇豪大雨會特別謹慎，軌道坍方是長年累積的結果，中央會給台鐵經費支持。