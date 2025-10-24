聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵平溪線路基淘空 修復要28天

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市平溪山區雨勢不斷，台鐵平溪線嶺腳車站附近鐵軌路基被淘空百公尺。圖／平溪區公所提供
新北市平溪山區雨勢不斷，台鐵平溪線嶺腳車站附近鐵軌路基被淘空百公尺。圖／平溪區公所提供

連日雨炸北台灣造成多處災情，台鐵平溪線嶺腳站至望古站間軌道路基流失約百公尺，部分軌道懸空。台鐵董事長鄭光遠昨到場了解搶修進度，工作人員表示，鐵軌下方基礎非常軟弱，公路無法運輸，只能用維修車把一車車石渣運到現場築造便道及基礎，再打鋼樁入岩盤，修復工期需28天。

施工期間，平溪線周一至周五全線停駛，讓工務單位有充分時間施工搶修。台鐵也與公路局談妥；周六和周日從瑞芳站開到十分站，再從十分站啟動公路接駁前往菁桐，方便遊客往來十分和菁桐間景點。

東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角連日雨勢不斷。台鐵平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間鐵軌路基前天遭淘空，全線停駛，緊急啟動公路接駁民眾往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。

鄭光遠昨勘查路基流失現場，聽取台鐵工務處簡報搶修計畫。工務處人員說，現場要先覆蓋帆布緊急回填，包括填放石渣加強承載力。

現場公路運輸無法到達，鐵路又中斷，無法載運整車石渣到場投放，目前規畫把石渣運送到十分站，再用維修車運到現場投放做施工便道，等下方基礎適度整理後開始打鋼樁，看能否直接打入岩盤，讓結構更安全。

鄭光遠說，軌道安全監測已建立機制，遇豪大雨會特別謹慎，軌道坍方是長年累積的結果，中央會給台鐵經費支持。

平溪 台鐵 豪雨

延伸閱讀

平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

平溪線鐵軌淘空百公尺...靠維修車送石渣 估28天完成搶修

連日暴雨致平溪線路基流失 台鐵公布行車計畫

台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

相關新聞

台鐵平溪線路基淘空 修復要28天

連日雨炸北台灣造成多處災情，台鐵平溪線嶺腳站至望古站間軌道路基流失約百公尺，部分軌道懸空。台鐵董事長鄭光遠昨到場了解搶修...

平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

台鐵平溪線有約百公尺的鐵軌路基流失，今天停駛。光復節連假從明天開始，台鐵今晚表示，3天連假平溪線瑞芳站往來十分間行駛，十...

汐止區避難收容所持續開設 崇德里動員防災士應變

汐止區大雨不斷，包括東山、長青以及白雲、保新等6個里雨量都達到紅色警戒，汐止區公所也在第一時間進行保全戶撤離，其中東山及保新里都安置到崇德市民活動中心的避難收容所，這幾天崇德里出動防災士出動服務，今(23)日新北市議員張錦豪也特地前往關心收容狀況。

豪雨不斷坪頂路邊坡土石流 淡水區公所緊急搶通

東北季風及颱風外圍環流影響，從這個星期一到今天上午，淡水北海岸狂風豪雨不斷，在昨天22日中午，新北市淡水區坪頂路往坪頂國小方向，三空泉公車站附近的一處邊坡發生了坍方引發土石流，導致上下山的坪頂路中斷，而淡水區公所啟動緊急應變，出動機具一個晚上就把道路搶通。

下班帶傘！5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時20分針對北北基等5縣市發布豪雨大雨特報，恐一路下到晚上。

風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

受風神颱風與東北季風共伴效應影響，新北市自10月20日起連續降下超大豪雨，面對這波極端氣候帶來的挑戰，新北市水利局火速啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。