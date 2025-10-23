平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市平溪山區雨勢不斷，台鐵平溪線嶺腳車站附近鐵軌路基被淘空百公尺。台鐵今晚表示，光復節3天連假平溪線瑞芳站往來十分間行駛，十分站往來菁桐站改採公路接駁。圖／平溪區公所提供
台鐵平溪線有約百公尺的鐵軌路基流失，今天停駛。光復節連假從明天開始，台鐵今晚表示，3天連假平溪線瑞芳站往來十分間行駛，十分站往來菁桐站改採公路接駁。27日起至11月30日周一至週五全線停駛，周六、日瑞芳、十分站往來間行駛，十分、菁桐間採公路接駁。

東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角近日雨勢不斷。台鐵平溪線平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間，鐵軌路基遭沖刷淘空，平溪線今天全線停駛，並緊急啟動公路接駁民眾往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。

台鐵董事長鄭光遠今到路基流失現場，聽取台鐵工務處簡報搶修計畫。工務處人員說，鐵軌下方的基礎非常軟弱，要填放石渣加強承載力。因為現場公路運輸無法到達，規畫把石渣運送到十分站，再用維修車一車車運到現場投放，做出施工便道，並等最下面的基礎做好後，逐步打樁。

平溪是旅遊熱門景點，許多遊客搭乘台鐵平溪路前往旅遊。台鐵今晚表示，光復節3天連續假期期間，平溪線瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間採公路接駁。27日起至11月30日周一至周五平溪線全線停駛，周六、日僅行駛瑞芳站往來十分站。

台鐵提供公路接駁資訊如下：

平日：接駁車停靠瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐站，折返行駛。 瑞芳開車時間上午7時10分、9時10分、下午2時、4時和6時。菁桐開車時間上午8時10分、10時10分、下午3時、5時10和晚上7時。

假日：十分至菁桐間公路接駁，停靠十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐站，折返行駛。 十分開車時間上午9時10分、10時10分、11時10分、下午2時40、3時40分、4時40。菁桐開車時間上午9時40分、10時40分、11時40分、下午3時10分、4時10和5時10分。

台鐵請旅客行前多加留意最新運行資訊，並可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話(02)2191-0096、0800-765-888，或就近車站查詢最新列車資訊。

平溪 台鐵 瑞芳

