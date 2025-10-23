汐止區避難收容所持續開設 崇德里動員防災士應變

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇德市民活動中心避難收容所持續開設，崇德里志義工以及防災士出動應變。 圖／觀天下有線電視提供
崇德市民活動中心避難收容所持續開設，崇德里志義工以及防災士出動應變。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大雨不斷，包括東山、長青以及白雲、保新等6個里雨量都達到紅色警戒，汐止區公所也在第一時間進行保全戶撤離，其中東山及保新里都安置到崇德市民活動中心的避難收容所，這幾天崇德里出動防災士出動服務，今(23)日新北市議員張錦豪也特地前往關心收容狀況。

受到共伴效應影響，汐止區大雨不斷，水保署在10/20日星期一下午，發布汐止區包括東山、白雲、長青等6個里，土石流及大規模崩塌黃色警戒，汐止區公所在接獲中央指令後，第一時間動員警消進行預防性撤離作業，當天晚上發佈紅色警戒，執行強制撤離，其中東山及保新里的保全戶都安置到崇德市民活動中心的避難收容所，身為防災社區的崇德里也立即動員里內17名的防災士協助服務。

崇德里長蘇宏杰指出，這次風災配合汐止區公所的政策，把崇德市民活動中心設為收容所，當天收到訊息就動員所有的志義工以及防災士，本里防災士總共有17位，平常訓練有素，在這次立即動員立即協助，開設避難收容所，協助保全戶做防災避難的服務，這4天都有防災士2-4位輪班，服務保新里跟東山里的保全戶，另外，這次也很感謝烘內派出所實物銀行的許重修團長，提供很多泡麵、乾糧給保全戶食用。

新北市議員張錦豪表示，來崇德活動中心的收容所，剛有進到帳棚裡試躺、試坐了一下床，發現安置戶可能還是需要比較舒適的空間，有了解到如果有民眾體重比較重的，躺在帳棚裡的床上，會比較不舒適，中間會陷下去，希望未來透過不斷的修正再調整，讓安置可以更舒適一點，另外，保全戶有一些衣服濕掉很不方便，是不是未來在收容所可以有洗衣機之類的，讓他們有一個可以盥洗跟洗衣的環境。

東山里長虞恉剛提到，連日大雨，東山里在3年前因為颱風有造成土石流崩塌，已經有列入大規模崩塌潛勢區，所以在3天前的下午先預防性撤離，當天晚上8點就去做強制撤離，請保全戶都離開潛勢溪的範圍，大部分都去依親，小部分就到崇德里這邊設置的安置收容中心，很感謝崇德里蘇里長的大力幫忙，以及他們的志義工、防災士都出動協助安置，現場有提供臨時性的帳棚，雖然說不上很舒適，但是提供了一個大家可以避難的地方，真的很感謝蘇里長跟公所。

烘內派出所實物銀行，第一時間也送來相關泡麵物資，這幾天公所都有安排三餐便當，只是進入第4天，保全戶都很關心何時能夠回家，雖然雨勢變小，但是因為連日大雨，土壤含水量很高，擔心山坡地會有潛藏危險，所以會再監測觀察，等中央水保署發佈解除紅色警戒才能回家，比較安全。

汐止 崩塌 土石流

