豪雨不斷坪頂路邊坡土石流 淡水區公所緊急搶通

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
坪頂路邊坡土石流，緊急啟動搶災應變機制，所幸無人受困或傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供
坪頂路邊坡土石流，緊急啟動搶災應變機制，所幸無人受困或傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供

東北季風及颱風外圍環流影響，從這個星期一到今天上午，淡水北海岸狂風豪雨不斷，在昨天22日中午，新北市淡水區坪頂路往坪頂國小方向，三空泉公車站附近的一處邊坡發生了坍方引發土石流，導致上下山的坪頂路中斷，而淡水區公所啟動緊急應變，出動機具一個晚上就把道路搶通。

對此淡水區長第一時間也到現場勘察狀況，並且了解道路中斷情形，聯繫警方在事發處前後距離路口處進行交通管制，淡水區長陳怡君表示，連日豪雨導致邊坡坍方、土石滑落，道路中斷。緊急啟動搶災應變機制，警方與消防人員第一時間趕赴現場警戒與搶修，所幸無人受困或傷亡。

陳怡君也說明，坪頂路為台二線的重要替代道路之一，也是淡水往返北投上下班車流較多的通勤道路，坍方影響周邊交通，而近期淡水連日豪雨不斷，也呼籲用路民眾，若需行經山區道路前，應注意交通資訊，區公所公告等等，以策安全。而未來這一處的邊坡將會由新北市工務局養工處後續將監測邊坡穩定情形及修復，確保通行安全。

淡水 豪雨

