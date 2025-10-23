快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局長宋德仁說，此次啓動的抽水站和機組數量龐大，數據證明了新北市防汛雄厚的即戰力。圖／新北市水利局提供
新北市水利局長宋德仁說，此次啓動的抽水站和機組數量龐大，數據證明了新北市防汛雄厚的即戰力。圖／新北市水利局提供

受風神颱風與東北季風共伴效應影響，新北市自10月20日起連續降下超大豪雨，面對這波極端氣候帶來的挑戰，新北市水利局火速啟動抽水機制，全市三天內總計抽排1986.7萬噸水量，等同7946座標準游泳池水量，有效減緩積淹水災情。

新北市水利局表示，截至10月23日上午8時，全市共啟動64座抽水站、225台抽水機組，分別佔總數的75％與65％。此次抽排水量高達1986.7萬噸，換算等同近8000座泳池，顯示新北抽水系統的即時應變效能，成功守住低窪地區與重要設施安全。

水利局長宋德仁指出，風神颱風雖未直接登陸，但其環流與東北季風交織造成持續降雨，水利局依據氣象局預警及時因應，密切監控各地雨勢與河道水位，彈性啟動抽水站作業，將積水風險壓到最低。

宋德仁補充，面對極端氣候日益頻繁，新北市自108年起持續強化抽水站設施，至今已完成13座抽水站、47組抽水機的升級與新建，未來將再推動17座抽水站與74組抽水機新設或汰舊換新，總經費高達57.7億元，並積極爭取中央補助，建構更完善的防洪系統。

水利局強調，「防汛工作沒有假日」，局內團隊全年無休備戰，結合AI智慧管理系統、長期建設規畫與即時災防應變能力，全力守護市民的生命財產安全，讓新北市面對天災仍能穩健應對、平安無虞。

湳仔溝抽水站全力抽排，加速市區雨水排除。圖／新北市水利局提供
湳仔溝抽水站全力抽排，加速市區雨水排除。圖／新北市水利局提供
永和2抽水站全力抽排，加速市區雨水排除。圖／新北市水利局提供
永和2抽水站全力抽排，加速市區雨水排除。圖／新北市水利局提供
面對風神颱風共伴效應帶來的連續降雨，水利局全程保持高度警戒。圖／新北市水利局提供
面對風神颱風共伴效應帶來的連續降雨，水利局全程保持高度警戒。圖／新北市水利局提供

水利局 東北季風

延伸閱讀

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

風大到像颳颱風！台中高鐵站手推門被「吹爆」 民眾驚：玻璃噴超遠

新北雨、汙水治理雙奪全國優等 連14年雨水下水道冠軍

相關新聞

風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

受風神颱風與東北季風共伴效應影響，新北市自10月20日起連續降下超大豪雨，面對這波極端氣候帶來的挑戰，新北市水利局火速啟...

平溪線鐵軌淘空百公尺...靠維修車送石渣 估28天完成搶修

台鐵平溪線嶺腳站至望古站間，有約百公尺的鐵軌路基流失，台鐵董事長鄭光遠今天到現場了解搶修進度。由於當地公路無法運輸，只能...

連日暴雨致平溪線路基流失 台鐵公布行車計畫

東北季風影響，北部和東北部連日持續豪大雨，雙北山區更出現超大豪雨，台鐵平溪線路基流失，預計最快11月30日搶通。台鐵公司...

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣、新北市地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，台北、基隆、桃園及花蓮...

低氣壓因它受限發展漸轉強勢東北季風地形降雨 專家示警北北宜

昨天影響台灣的低氣壓，目前在台灣東南方海面，向南南西移動，時速24公里。昨天傳出有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，天氣...

北部仍有局部豪雨 預計後天雨勢趨緩

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響、水氣偏多，基隆北海岸與新竹以北山區、宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。