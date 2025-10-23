風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

受風神颱風與東北季風共伴效應影響，新北市自10月20日起連續降下超大豪雨，面對這波極端氣候帶來的挑戰，新北市水利局火速啟動抽水機制，全市三天內總計抽排1986.7萬噸水量，等同7946座標準游泳池水量，有效減緩積淹水災情。

新北市水利局表示，截至10月23日上午8時，全市共啟動64座抽水站、225台抽水機組，分別佔總數的75％與65％。此次抽排水量高達1986.7萬噸，換算等同近8000座泳池，顯示新北抽水系統的即時應變效能，成功守住低窪地區與重要設施安全。

水利局長宋德仁指出，風神颱風雖未直接登陸，但其環流與東北季風交織造成持續降雨，水利局依據氣象局預警及時因應，密切監控各地雨勢與河道水位，彈性啟動抽水站作業，將積水風險壓到最低。

宋德仁補充，面對極端氣候日益頻繁，新北市自108年起持續強化抽水站設施，至今已完成13座抽水站、47組抽水機的升級與新建，未來將再推動17座抽水站與74組抽水機新設或汰舊換新，總經費高達57.7億元，並積極爭取中央補助，建構更完善的防洪系統。