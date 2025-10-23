平溪線鐵軌淘空百公尺...靠維修車送石渣 估28天完成搶修

台鐵平溪線嶺腳站至望古站間，有約百公尺的鐵軌路基流失，台鐵董事長鄭光遠今天到現場了解搶修進度。由於當地公路無法運輸，只能用維修車慢慢把一車車石渣運到現場，築造便道及基礎，再打鋼樁入岩盤，預估工期要28天才能修復。

東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角近日雨勢不斷。台鐵平溪線平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間，鐵軌路基遭沖刷淘空，平溪線昨天全線停駛，並緊急啟動公路接駁民眾往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。

鄭光遠今天到路基流失現場，聽取台鐵工務處簡報搶修計畫。工務處人員說，現場要先緊急回填，回填前會覆蓋帆布。由於鐵軌下方的基礎非常軟弱，要填放石渣加強承載力。

因為現場公路運輸無法到達，鐵路又中斷，無法整車石渣載運到正上方往下投放，規畫把石渣運送到十分站後，再用維修車運到現場投放後，空車出去，再來一車，每天一直卸渣，趕快把施工便道做到下面去。等最下面的基礎做適度整理後，開始打鋼樁，看能不能直接打入岩盤，讓結構更安全。

鄭光遠表示，復原的工作一要做的很紮實，同時注意施工安全。因為只能用鐵道維修車，從十分把石渣一車一車運過來，所以相當費時。研判至少要28天，大概一個月的時間才能完成。

施工期間平溪線周一至周五全線停駛，讓工務單位有充分的時間施工搶修。台鐵也與公路局談妥，周六和周日火車可從瑞芳站開到十分站，再從十分站啟動公路接駁前往菁桐 ，方便遊客往來十分和菁桐間的各處景點。

鄭光遠表示，軌道安全監測已建立機制 ，本來就很注意在做，遇到豪大雨的情況會謹慎。軌道坍方事件都不是一下子形成並發生，而是長年累積。前幾天他已聽取工務處簡單相關施工進度，經費部分，交通部跟中央會給台鐵很大的支持。