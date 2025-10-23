連日暴雨致平溪線路基流失 台鐵公布行車計畫

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
東北季風影響，北部和東北部連日持續豪大雨，雙北山區更出現超大豪雨，台鐵平溪線路基流失，預計最快11月30日搶通。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」公布平溪線路基流失復舊及行車計畫，啟動公路接駁措施。

為確保行車安全，台鐵公司表示，今天平溪線暫停列車營運，啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。

瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。

明天開始光復節連續假期期間，台鐵公司表示，連假3天，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

台鐵公司表示， 因嶺腳=望古間（K9+820~920）路基流失，工程搶修需要，自10月27日下周一起至11月30日止，逢周一至周五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。逢周六、周日，瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888，或就近車站查詢最新列車資訊。

