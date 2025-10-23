低氣壓因它受限發展 漸轉強勢東北季風地形降雨 專家示警北北宜

昨天影響台灣的低氣壓，目前在台灣東南方海面，向南南西移動，時速24公里。昨天傳出有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，97W逐漸被東北季風往南推，受強垂直風切的影響，結構沒有太明顯的好轉。

他說，97W今天會進入巴士海峽，後續可能再往南海移動，有沒有機會發展還可以再觀察，不過目前預報資料仍然不看好它的發展性，預期進入南海後將逐漸消失，併入南邊的低壓區內。

明天起光復節連續假期，吳聖宇表示，後續北部、東北部、東部的降雨，將會逐漸轉為強勢東北季風的地形降雨類型，預估大台北地區、宜蘭山區仍會是雨量累積比較大的區域，可能一直到明天甚至周六，都會持續有降雨。北部、東北部、東部溫度較偏涼的情況也會繼續下去，各地沿海注意強陣風的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。