1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣、新北市地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，台北、基隆、桃園及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

今天東北季風影響，水氣偏多，氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區有明顯陣雨，並有局部豪雨發生的機率，桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，今天北部及東北部整天濕涼，氣溫介於21至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。澎湖陰天，氣溫24至28度，金門多雲時陰，氣溫21至25度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至22度。

明天起光復節連續假期，氣象署表示，明天東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼，水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫回升；整體降雨趨緩，主要雨區為基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區雨勢仍持續，且有局部大雨發生的機率，北部、花東地區、恆春半島及中南部山區亦有局部降雨機率，而其他地區為多雲。

周日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；迎風面降雨增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，下周三東北季風減弱，氣溫回升；下周一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨，下周二、下周三基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周六東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

周六前中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。