北部仍有局部豪雨 預計後天雨勢趨緩

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響、水氣偏多，基隆北海岸與新竹以北山區、宜蘭地區等仍要提防局部豪雨，北部雨勢預計到周六才會趨緩。

中央氣象署預報員劉沛滕說，今天雖然持續受東北季風影響，但雨勢相較昨日略小，但仍須留意迎風面基隆北海岸、東北部、新竹以北山區等地還是有局部豪雨發生；桃園以北和花蓮則有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率；竹苗、台東及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

整體而言，劉沛滕指出，北部與東半部仍會下雨，雨勢實際趨緩，仍要到本周六待東北季風減緩，屆時氣溫回升，大台北平地降雨也會出現空檔，但北部山區、基隆北海岸仍有局部降雨。

劉沛滕也指出，今天北台灣仍是整天偏涼且舒適，氣溫約在攝氏21至26度間；其他地區早晚偏涼，低溫在23至25度，但中南部白天高溫仍在28至32度。

劉沛滕分析，周日下一波東北季風會再增強，北部、東半部又會出現短暫降雨且氣溫下降，預計該波東北季風將影響到下周二；下周三起東北季風再減弱，氣溫回升外，天氣也會更加穩定。

