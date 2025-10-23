聽新聞
台鐵平溪線受創停駛 金門小三通續停航

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
新北平溪區嶺腳車站附近鐵軌路基淘空逾百公尺，全線停駛。圖／平溪區公所提供
新北平溪區嶺腳車站附近鐵軌路基淘空逾百公尺，全線停駛。圖／平溪區公所提供

北部及東北部地區近日豪雨狂襲，交通設施受損嚴重，台鐵平溪線全線停駛，最快預計11月30日才能搶通。海上交通也受影響，金門小三通持續停航。

台鐵平溪線連日豪雨導致平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布區間地層滑動，鐵軌底部路基遭大雨沖刷淘空，受損長度逾百公尺，鐵軌懸空、岌岌可危。台鐵公司宣布平溪線列車全線停駛，並緊急啟動公路接駁，協助往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站的旅客。

台鐵人員會勘後評估，現場崩塌情況嚴重，該處路基流失，搶修作業恐需較長時間，最快預計要到11月30日才能搶通。

此外，海象受大浪影響，一艘巴拿馬籍貨輪上傳船難意外，一名船員因撞擊受傷昏迷，空勤總隊獲報後出動救援，將受傷船員吊掛送醫。金門小三通則持續停航，國軍亦出動3架次軍機協助離島人員疏運。

基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3艘船沉沒、1艘翻覆。記者游明煌／攝影
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3艘船沉沒、1艘翻覆。記者游明煌／攝影

基隆市沿海地區風浪極大，碧砂漁港防波堤嚴重越浪，海水溢流至碼頭區，遊艇港內傳出災情，有3艘遊艇沉沒、1艘翻覆，因風浪過大，吊掛作業預計延至今天才能進行。

持續的強降雨使得北部水庫水位急速上升，供應大台北地區用水的翡翠水庫水位持續上升，昨距滿水位僅剩2.67公尺，為維護水庫安全及下游防洪需求，啟動漸進式調節放水洩洪，並即時通知下游相關單位與里民，進行必要的防範疏散準備。

