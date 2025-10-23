北台灣災情頻傳急撤400人 台北文山區爆土石流

受東北季風及低壓帶水氣的雙重影響，北台灣連日來飽受豪大雨侵襲，新北、宜蘭、桃園、台北等多個縣市災情頻傳，多處山區發生土石流與邊坡坍塌，政府啟動緊急應變與疏散撤離作業，約400人受影響。

宜蘭縣土石流紅色警戒溪流數增至23條，縣府緊急撤離高風險區域民眾，頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村，及蘇澳鎮永春里、永樂里、聖湖里及聖愛里等多處村里共疏散撤離349人，其中蘇澳鎮近半；五結鄉利澤西路一帶因河水溢出，積水深度約50公分，馬路變水路，農田全數淹沒。

當地居民憂心表示，若雨勢持續不歇，積水恐將淹進家裡，大家都高度戒備，忙著找東西擋水，更怕雨勢不止災情持續擴大。警方已對積水路段實施封路管制，並呼籲民眾避免進入低窪及積水區域，確保人身安全。

北市也災情不斷，文山區景華街一帶發生土石流，波及周邊民宅，已緊急撤離15戶、43人；汀州路寶藏巖防土隔板崩塌，影響1戶4人。

「幾十年來都沒遇過，嚇死人了。」有住戶說，這麼嚴重的土石流，印象中是第一次發生，大家晚上都不敢好睡覺，深怕睡夢中崩下來逃生不及。

景東里長高鳳謙表示，該地位處山區，平時偶有小碎石滾落，但如此大規模的土石崩落是首次發生，可能與連日大雨導致結構遭破壞有關。

陽明山區因持續大豪雨，北市府宣布陽明山國小停止上班上課，另有私立華岡藝術學校、格致國民中學遠距上班上課。

新北市則有民眾抱怨「這根本不輸颱風嘛」，她說，走在路上風雨交加，看到馬路上好幾輛機車都被強風吹倒，許多人雨傘開花被迫丟棄，撐傘走不到300公尺全身已經濕透，比較瘦弱的還被風雨打得「倒退嚕」。

汐止康寧街大雨邊坡土石坍方，2戶撤離。圖／何元凱提供

新北市汐止區多處山區坍方，伯爵山莊2期周邊的康寧街因擋土牆崩塌，土石堆滿路面，嚴重影響通車。新北市工務局與區公所緊急動員機具排除障礙恢復通行，但後續邊坡穩定與防災工作仍持續進行。

桃園市蘆竹生命紀念園區因道路坍塌及土石流失，園區內出現長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，5座墓碑損毀並掉入積水；區公所封鎖現場搶修，協調風水師協助家屬為逝者重新選擇安葬位置重新修復。

龜山區善捷段和興安段兩處社會住宅工地，因連續大雨導致土壤含水量過高、土壓力過大，局部邊坡坍塌，市府要求停工並加強監控，確保安全。