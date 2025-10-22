雨勢逐漸趨緩 氣象署晚間解除大規模豪雨作業

快訊

中央社／ 記者余曉涵台北22日電

中央氣象署表示，由於雨勢逐漸趨緩，氣象署今晚9時解除大規模豪雨作業，但今晚到明天，宜蘭、新北及台北山區仍須留意局部豪雨。

中央氣象署表示，東北季風及颱風風神外圍環流影響，易有大雨或豪雨，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨。

氣象署預報員葉致均今天晚間在記者會中表示，雖然今天北部、宜蘭跟花蓮還有持續性降雨，但降雨跟前幾天相比已有逐步緩和趨勢，未來幾天明顯降雨的情形也會降低，因此今天晚上9時，氣象署將解除大規模豪雨作業。

葉致均說，未來一週仍以東北季風影響的天氣型態為主，北部跟東半部仍容易有降雨出現，沿海的風跟浪也會偏大。

葉致均表示，根據氣象署觀測，20日凌晨0時到22日晚間8時，台北鞍部測站的累積雨量達到1427毫米，新北市山區也有1113.5毫米；風力部分，蘭嶼達13級陣風，綠島及澎湖12級。

葉致均說，未來受到東北季風影響，迎風面要留意降雨，台灣東南方的低壓系統會持續往南經過巴士海峽，且大氣不利於發展，因此也會隨著時間逐步減弱。

葉致均說，明後天水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區等有局部大雨或豪雨，桃園以北有局部大雨，由於水氣偏多降雨會持續。

葉致均指出，24日及25日持續受到東北季風影響，25日白天時東北季風將稍微減弱，基隆北海岸、宜蘭跟北部山區有局部大雨發生機會，但晚上起冷高壓南下，26日及27日東北季風再度增強，迎風面的北部跟東半部容易有降雨情形。

葉致均表示，26日北部跟東半部有降雨，27日水氣開始逐步減少，未來一週降雨逐步緩和。

溫度方面，葉致均表示，受到東北季風影響，未來都是偏涼的天氣型態，北部低溫約落在21度到22度，高溫也只有25度上下，中南部或花東高溫是28度到32度，低溫是24度到25度，入夜後將明顯轉涼，提醒民眾留意。

