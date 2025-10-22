北市淡水河、基隆河疏散門及基隆河越堤坡道 明晨6時開啟

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市水利處宣布，淡水河水門明6時開啟。北市水利處提供
因颱風遠離及東北季風共伴效應降低，預報降雨量已逐漸下修，北市河川水位亦持續下降，水利處派員進行勘災及災後清理工作，預計明天6時起，陸續開啟淡水河沿線(淡5-1號國順及淡6號敦煌)疏散門；及基隆河沿線疏散門及越堤坡道。

水利處提醒，河濱公園低水護岸及人行、自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。另考量景美溪上游仍有持續降雨，且景美溪沿線無涉及堤外便道通勤需求，故景美溪沿線疏散門仍維持關閉。

最新疏散門啟閉情形可上網查詢(https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime)或至戀戀水綠台北水利LINE官方帳號查詢(官方帳號LINE首頁下方/防災功能/其他資訊/台北市民眾水情資訊)。

