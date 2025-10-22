台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

受到共伴效應影響，大雨已經連續下了好幾天，在汐止區尤其是山區雨勢真的不小，其中位處五指山區的長青里更是傳出多處災情，今(22)日一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，水深至少到膝蓋，而裡頭有大約10戶人家受困，汐止區公所也會同市府養工處，調來大型機具先挖通水路，讓居民可以進出。

2025-10-22 18:28