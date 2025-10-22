快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

路基流失平溪線全線搶通至少到11月30日 台鐵啟動接駁計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
路基流失平溪線全線搶通至少到11月30日，台鐵啟動接駁計畫。圖／平溪區公所提供
路基流失平溪線全線搶通至少到11月30日，台鐵啟動接駁計畫。圖／平溪區公所提供

東北角連日豪雨成災，平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，今天因大雨沖刷鐵軌路基掏空逾百公尺，台鐵已擬具搶修計畫，至少得到11月30日，已啟動公路接駁措施。

台鐵公司今晚說明，明天（23）日平溪線暫停列車營運，啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。瑞芳站發車時刻為上午8時30分、上午10時30分、下午2時及下午4時，如晚間6時後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。

至於24至26日三光復節連續假期期間，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

因工程搶修需要，自10月27日起至11月30日止，逢周一至周五平溪線全線停駛，啟動公路接駁；逢周六、日，瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）21910096、0800765888或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。

