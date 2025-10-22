快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒77條 新北市占50條

中央社／ 台北22日電
受東北季風及低氣壓影響，天氣不穩定，多地連日下雨。記者季相儒／攝影
受東北季風及低氣壓影響，天氣不穩定，多地連日下雨。記者季相儒／攝影

中央災害應變中心今天說，立霧溪燕子口堰塞湖壩體監測均無異常，明天將進行分階段降挖壩體施工；同時，已發布雙北市和宜蘭縣土石流紅色警戒77條，其中新北市占50條。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖第49次、立霧溪堰塞湖第8次暨1020豪雨第3次中央災害應變中心暨情資研判會議於傍晚舉行，由副指揮官、內政部次長董建宏主持。

國家災害防救科技中心表示，受東北季風及低氣壓影響，目前新店溪已達河川水位一級警戒，另員山子分洪中，須持續監控水位變化。

淹水警戒地區包括，雙北市、基隆市與宜蘭縣的沿海、河口與低窪地區；坡地易致災區為雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及新竹縣等7個縣市山區。

農林漁牧組提到，下午3時30分已發布土石流紅色警戒77條（雙北市、宜蘭縣），黃色警戒144條（雙北市、桃園市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣），發布大規模崩塌紅色警戒1處（新北市），大規模崩塌黃色警戒2處（桃園市、新竹縣）。

馬太鞍溪大型堰塞湖現況部分，因水位高程無變化，近日蓄水量維持穩定、變化幅度極小，目前溢流口下游坡度平緩，再次潰決機率低，今天也無潰壩跡象，已於下午1時通報各單位解除紅色警戒。

另外，針對昨天馬太鞍溪新生小型堰塞湖部分，昨晚溢流未超出河道範圍，壩體潰決後形成10至15公尺寬的流路，坡度趨緩無再潰決風險。

立霧溪燕子口堰塞湖方面，今天壩體監測結果均無明顯變化；林保署已完成工程招標作業，採分階段降挖壩體策略，明天將由得標廠商進場施工。

交通工程組表示，因應小型堰塞湖溢流，台9線馬太鞍溪橋涵管便道於昨晚7時30分封閉，公路局搶修團隊今天清晨進場搶修，經評估便道安全無虞，於中午12時恢復正常通行，限速每小時30公里，仍禁行全聯結車。

疏散撤離組表示，截至下午4時止， 已有雙北市、桃園市、宜蘭縣、 新竹縣、花蓮縣及基隆市等7縣市，累計撤離人數共計3046人，多數為自行依親；花蓮立霧溪堰塞湖疏散撤離部分，共撤離873人、收容156人、依親717人。

收容安置組說，截至下午3時止，實際開設收容處所 於花蓮縣光復鄉， 共開設1處收容處所，收容51人。

董建宏裁示，馬太鞍溪大型堰塞湖已解除紅色警戒，中央前進協調所也完成相關工作交接，但仍請相關單位持續進行相關監控作業；由於降雨時間恐將延長，但雨勢已趨緩，全國62處積淹水地區均已退水，若氣象署解除豪雨警報後，請經濟部研析配合檢討調降中央災變中心。

土石流 豪雨

延伸閱讀

燕子口堰塞湖減災工程發包 23日進場分階段降挖壩體

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒解除 花縣府指揮所轉型服務

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

相關新聞

台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司明（23）日平溪線暫停列車營運，啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁...

路基流失平溪線全線搶通至少到11月30日 台鐵啟動接駁計畫

東北角連日豪雨成災，平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，今天因大雨沖刷鐵軌路基掏空逾百公尺，台鐵已擬具搶修計畫，至少...

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

受東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。北市府稍早也宣布考量...

山坡地坍方下方積泥水 汐止區長青里多處傳災情

受到共伴效應影響，大雨已經連續下了好幾天，在汐止區尤其是山區雨勢真的不小，其中位處五指山區的長青里更是傳出多處災情，今(22)日一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，水深至少到膝蓋，而裡頭有大約10戶人家受困，汐止區公所也會同市府養工處，調來大型機具先挖通水路，讓居民可以進出。

強風豪雨上班、上課 新北議員呼籲市府因地分區分級

受東北季風及颱風外圍環流影響，從10月20日星期一開始一直到今天上午，淡水北海岸狂風豪雨不斷，但連續2天新北市府公告正常上班、上課，讓淡水北海岸居民在網路上炸鍋，直說來淡水騎車看看，一堆路樹傾倒，對此市議員鄭宇恩表示，許多民眾反應很多人都無法正常騎機車，風勢可想而知，呼籲市府應「因地制宜、分區分級」評估停班停課標準。

雙北山區防超大豪雨 雙北基宜留意大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區(汐止五指山、東山)已有局部超大豪雨，台北市有局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。