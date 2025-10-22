中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒77條 新北市占50條

中央災害應變中心今天說，立霧溪燕子口堰塞湖壩體監測均無異常，明天將進行分階段降挖壩體施工；同時，已發布雙北市和宜蘭縣土石流紅色警戒77條，其中新北市占50條。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖第49次、立霧溪堰塞湖第8次暨1020豪雨第3次中央災害應變中心暨情資研判會議於傍晚舉行，由副指揮官、內政部次長董建宏主持。

國家災害防救科技中心表示，受東北季風及低氣壓影響，目前新店溪已達河川水位一級警戒，另員山子分洪中，須持續監控水位變化。

淹水警戒地區包括，雙北市、基隆市與宜蘭縣的沿海、河口與低窪地區；坡地易致災區為雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及新竹縣等7個縣市山區。

農林漁牧組提到，下午3時30分已發布土石流紅色警戒77條（雙北市、宜蘭縣），黃色警戒144條（雙北市、桃園市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣），發布大規模崩塌紅色警戒1處（新北市），大規模崩塌黃色警戒2處（桃園市、新竹縣）。

馬太鞍溪大型堰塞湖現況部分，因水位高程無變化，近日蓄水量維持穩定、變化幅度極小，目前溢流口下游坡度平緩，再次潰決機率低，今天也無潰壩跡象，已於下午1時通報各單位解除紅色警戒。

另外，針對昨天馬太鞍溪新生小型堰塞湖部分，昨晚溢流未超出河道範圍，壩體潰決後形成10至15公尺寬的流路，坡度趨緩無再潰決風險。

立霧溪燕子口堰塞湖方面，今天壩體監測結果均無明顯變化；林保署已完成工程招標作業，採分階段降挖壩體策略，明天將由得標廠商進場施工。

交通工程組表示，因應小型堰塞湖溢流，台9線馬太鞍溪橋涵管便道於昨晚7時30分封閉，公路局搶修團隊今天清晨進場搶修，經評估便道安全無虞，於中午12時恢復正常通行，限速每小時30公里，仍禁行全聯結車。

疏散撤離組表示，截至下午4時止， 已有雙北市、桃園市、宜蘭縣、 新竹縣、花蓮縣及基隆市等7縣市，累計撤離人數共計3046人，多數為自行依親；花蓮立霧溪堰塞湖疏散撤離部分，共撤離873人、收容156人、依親717人。

收容安置組說，截至下午3時止，實際開設收容處所 於花蓮縣光復鄉， 共開設1處收容處所，收容51人。

董建宏裁示，馬太鞍溪大型堰塞湖已解除紅色警戒，中央前進協調所也完成相關工作交接，但仍請相關單位持續進行相關監控作業；由於降雨時間恐將延長，但雨勢已趨緩，全國62處積淹水地區均已退水，若氣象署解除豪雨警報後，請經濟部研析配合檢討調降中央災變中心。