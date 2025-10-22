山坡地坍方下方積泥水 汐止區長青里多處傳災情

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
連續多天大雨造成長青里多處災情。 圖／觀天下有線電視提供
連續多天大雨造成長青里多處災情。 圖／觀天下有線電視提供

受到共伴效應影響，大雨已經連續下了好幾天，在汐止區尤其是山區雨勢真的不小，其中位處五指山區的長青里更是傳出多處災情，今(22)日一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，水深至少到膝蓋，而裡頭有大約10戶人家受困，汐止區公所也會同市府養工處，調來大型機具先挖通水路，讓居民可以進出。

長青里長陳建興說，前年才坍過一次，好不容易復建完成，但這次則是換成旁邊一樣大範圍坍方，因為連續的大雨，今天五點多，一處山坡土石鬆動整個大坍方，就連大樹也被扯了下去，夾雜大量土石泥水滾落下去，造成底下長青路210巷排水都堵住了，整片道路積了大片泥水，甚至一度水漫過擋土牆，下午開始打通水路後，再看看裡頭受困的10戶里民要不要到別的地方。

大量泥水積水不退，里長陳建興走過去，大概水深至少膝蓋以上，一旁有人員則是先行拿鏟子挖土，而裡面還有大約10戶人家，沒辦法進出，至於在最外圍一間住戶，則是拿著掃把掃水，也要鏟泥土，因為泥水都跑進家裡了。

汐止區長林慶豐表示，連日的大豪雨造成汐止有多處災情，在長青路210巷，因為上邊坡有土石滑落，造成在210巷涵管整個堵塞釀成積淹水，也立即請相關的機具和廠商進場，並且有市府養工處進駐做清理，期盼趕快把道路搶通，讓市民對外交通是安全無虞的，至於邊坡坍方部分，原則上會先進行封閉，可能要等雨勢好轉後，才有辦法針對上邊坡做相關改善。

連續幾天，大雨一直下，這兩天長青里山區傳出多處災情，在另一頭則是土石伴隨著大雨遍佈在馬路上，造成交通中斷，另外，還有一處八連路也坍方，大雨一陣又一陣，長青里多處災情，路邊水溝也不斷有大水冒出，像小瀑布一樣，針對崩塌路段先拉起黃色警示帶禁止通行，下大雨、風勢也不小，汐止區公所也請民眾注意自身安全。

