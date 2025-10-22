強風豪雨上班、上課 新北議員呼籲市府因地分區分級

受東北季風及颱風外圍環流影響，從10月20日星期一開始一直到今天上午，淡水北海岸狂風豪雨不斷，但連續2天新北市府公告正常上班、上課，讓淡水北海岸居民在網路上炸鍋，直說來淡水騎車看看，一堆路樹傾倒，對此市議員鄭宇恩表示，許多民眾反應很多人都無法正常騎機車，風勢可想而知，呼籲市府應「因地制宜、分區分級」評估停班停課標準。

新北市議員鄭宇恩表示，每個地區位置都不一樣，淡水北海岸從昨天開始民眾手機都收到細胞簡訊，緊急警報告知有10級強陣風的出現，但卻還是得要上班、上課，許多上下課的學生傘都無法撐好，被淋得一身濕可說是非常狼狽，加上車潮湧現經過淡北道施工附近，更是塞的動彈不得。

新北市議員鄭宇恩表示，面對這兩天的豪大雨，雖然新北市都市中心風雨沒有達到標準，但在淡水北海岸靠近海岸線的區域，應該要有不一樣的分級機制，也呼籲市府應「因地制宜、分區分級」評估停班停課標準，並且落實宣導，依照各區的地理環境、排水設施、災害的歷史紀錄等情況，來宣布停班停課。