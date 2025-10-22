快訊

東邊低壓不利發展 氣象署籲持續留意降雨

中央社／ 台北22日電
今明兩天受東北季風及東邊低壓影響，迎風面的大台北地區、宜蘭山區降雨仍明顯且持續。記者蘇健忠／攝影
今明兩天受東北季風及東邊低壓影響，迎風面的大台北地區、宜蘭山區降雨仍明顯且持續。記者蘇健忠／攝影

氣象署說，今明兩天受東北季風及東邊低壓影響，迎風面的大台北地區、宜蘭山區降雨仍明顯且持續；雖然東邊低壓出現高低層分離狀況不利發展，估明天漸遠離台灣，仍要留意降雨。

交通部中央氣象署預報員李孟軒今天下午在記者會表示，天氣不穩定，北部、東北部雨勢持續，台北市、新北市山區雨量有達到超大豪雨等級。

李孟軒指出，目前台灣東邊有個低壓，為台灣帶來水氣，未來預估低壓會朝巴士海峽方向移動，且因底層中心較強對流分開，出現高低層分離現象，因此不利發展，預估低壓明天就會逐漸遠離台灣。

李孟軒說，根據目前觀測，台北市和新北市山區是雨量最為明顯的地區，各地山區累積雨量今天都超過200毫米；若從昨天到今天的累積雨量來看，台北市山區已經將近900毫米。

此外，李孟軒表示，今晚到明天清晨的降雨狀況，和白天類似，明顯落在台北市山區、新北市山區和宜蘭山區，隨著低壓往南移動，花蓮水氣也逐步增加。

明天白天和晚間降雨趨勢減弱，但受到東北季風影響，水氣仍多，宜蘭山區還是有明顯降雨，花蓮也要留意局部大雨；明天晚間到後天清晨，北部降雨有減少趨勢。

李孟軒指出，在風力部分，台南以北、東半部和部分山區，陣風有達到8級以上；預估明天雲林到苗栗、澎湖、恆春半島及綠島、蘭嶼的平均風仍落在9級，陣風11級，提醒民眾留意。

