連日豪雨致翡翠水庫出現大量漂流物 翡管局即刻打撈確保供水穩定
連日雪山山脈山區豪雨，集水區湍急山洪挾帶大量漂流枯枝湧入翡翠水庫。為維護水庫安全運轉與水質穩定，臺北翡翠水庫管理局表示，21日上午已調派人力及施工機具進場，展開漂流物打撈與清理作業，全力確保庫區安全與供水穩定。
翡管局指出，受東北季風與颱風共伴影響，近三日，翡翠水庫集水區雨量豐沛，累積降雨已接近400毫米。翡翠水庫事前已啟動防災應變機制，並通知施工人員備妥施工車輛及機具待命。
翡管局表示，21日上午翡翠水庫上游的坪林水域(翡翠大壩上游約19公里處)，已有大量山區漂流枯枝雜物流入庫區。翡管局施工單位人員即刻進場，並先將漂流木攔截集中，隨即由岸邊進行施工打撈作業。
翡管局強調，漂流木集中區位，遠在水庫大壩上游19公里處，其間還有2道攔木浮柵可供攔截，不會影響水庫操作及供水品質。
