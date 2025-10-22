快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡管局下午3時30分起，調升放流量為每秒480立方公尺。圖／翡管局提供
翡管局下午3時30分起，調升放流量為每秒480立方公尺。圖／翡管局提供

東北季風與低氣壓共伴效應影響，雪山山脈雨量豐沛，為翡翠水庫集水區帶來可觀雨量，今天下午2時累積降雨量584.1毫米，水庫水位為167.33公尺，距滿水位2.67公尺，水位持續上升，翡翠水庫漸進式調節放水，調升放水量，降低對下游影響。

翡管局依「翡翠水庫運用要點」規定，下午3時30分起，調升放流量為每秒480立方公尺。期間仍將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。

翡翠水庫通報下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。另外，也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

翡管局指出，翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸進行「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」訊息通知民眾，籲請民眾配合。

翡翠水庫 淡水河 雨量

延伸閱讀

因應連日降雨 翡管局：翡翠水庫調節性放水

最新24小時雨量預測 今天「4縣市山區」達停班停課標準

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

相關新聞

超誇張！板橋捷運站出口逢雨必淹 行人無路可走

這真是超誇張！位於新北市最精華地段的板橋捷運站出口居然逢雨必淹水，而且多年都沒有解決，讓趕著上班與上學的民眾覺得非常困擾。 就在新北市板橋捷運站3號出口，要前往文化路的廣場，每次只要下雨，雨水就流向

東邊低壓不利發展 氣象署籲持續留意降雨

氣象署說，今明兩天受東北季風及東邊低壓影響，迎風面的大台北地區、宜蘭山區降雨仍明顯且持續；雖然東邊低壓出現高低層分離狀況...

連日豪雨致翡翠水庫出現大量漂流物 翡管局即刻打撈確保供水穩定

連日雪山山脈山區豪雨，集水區湍急山洪挾帶大量漂流枯枝湧入翡翠水庫。為維護水庫安全運轉與水質穩定，臺北翡翠水庫管理局表示，21日上午已調派人力及施工機具進場，展開漂流物打撈與清理作業，全力確保庫區安全與

連日大雨沖刷…陽明山路樹、土石滑落 警消封鎖現場

台北市連日大雨，陽明山、士林區菁山路101巷口今午發生路樹、土石滑落狀況，警、消獲報到場處理，確定現場無人受傷、受困，已...

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

東北季風與低氣壓共伴效應影響，雪山山脈雨量豐沛，為翡翠水庫集水區帶來可觀雨量，今天下午2時累積降雨量584.1毫米，水庫...

三峽二鬮路邊坡坍塌車輛一度2輪懸空 車已吊離鋼板樁穩定坡面

東北季風與颱風外圍環流影響，新北市三峽區二鬮路發生邊坡崩塌，路邊一輛汽車輪子懸空在邊坡上，令人怵目驚心。公所已經將車子吊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。