距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺
東北季風與低氣壓共伴效應影響，雪山山脈雨量豐沛，為翡翠水庫集水區帶來可觀雨量，今天下午2時累積降雨量584.1毫米，水庫水位為167.33公尺，距滿水位2.67公尺，水位持續上升，翡翠水庫漸進式調節放水，調升放水量，降低對下游影響。
翡管局依「翡翠水庫運用要點」規定，下午3時30分起，調升放流量為每秒480立方公尺。期間仍將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。
翡翠水庫通報下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。另外，也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。
翡管局指出，翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸進行「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」訊息通知民眾，籲請民眾配合。
