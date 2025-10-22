距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

這真是超誇張！位於新北市最精華地段的板橋捷運站出口居然逢雨必淹水，而且多年都沒有解決，讓趕著上班與上學的民眾覺得非常困擾。 就在新北市板橋捷運站3號出口，要前往文化路的廣場，每次只要下雨，雨水就流向

2025-10-22 16:41